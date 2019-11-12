只吃粗粮真的会更健康吗？看看你吃对了没
李木子
随着饮食水平和养生意识的提高，越来越多的朋友开始注重膳食平衡。然而，有一些朋友干脆把所有主食都用粗粮替代，认为这样不仅可以减肥，还对身体有所帮助。事实真的如此吗？今天就让我们来一同了解。
我们都知道吃粗粮有利于身体健康，但其实如果摄入粗粮过多，也会给自己的身体造成负担。粗粮是相对于精细加工的粮食而言，粗粮的主要营养元素是维生素、矿物质以及膳食纤维，是碳水化合物的主要来源。按照食物摄入均衡性、多样化原则来讲，碳水化合物的摄入总量需适量，并不是一种食物吃得越多越好。
粗粮的主要作用是保障消化系统的正常运转，延长食物在胃中的停留时间，增加饱腹感，延迟饭后葡萄糖吸收的速度，维持正常肠道菌群，对于减肥、控制“三高”等有一定好处。但是，并不是每个人都适合吃粗粮，如老人、儿童等，其胃肠道功能减弱或发育不成熟，吃太多粗粮会增加胃肠道负担，出现胀气、便秘等症状。
那么，一天吃多少粗粮才合适呢？我们每天摄入差不多一两到三两的粗杂粮就可以了，因为从营养角度看，粗杂粮含有较多的草酸，草酸吃得太多就会影响我们对钙、铁、锌等营养物质的吸收。所以，粗粮虽好，也要适当食用。
其实我们在日常生活中，没有必要刻意提醒自己吃粗粮，只要膳食搭配均衡即可。可以在蒸米饭时加些小米、红豆，煮白米粥时加一把燕麦；绿色蔬菜应当在总的蔬菜消费中占一半，也就是说，桌上如果有两样蔬菜，最好有一样是深绿色蔬菜，如油菜、菠菜，另外一样应该是浅色蔬菜，如大白菜、冬瓜；还要补充优质蛋白质，首选鱼、禽和豆制品，少吃肥肉、烟熏或腌制肉；此外，也可以适量食用动物内脏，其含有丰富的维生素和矿物质，可以弥补日常膳食的不足。
本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。
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