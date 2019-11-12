大蒜价格有点高 腊八过后或回落

连日来大蒜价格不断上涨，市场里一斤大蒜竟卖到了7元钱。新发地市场的统计数据显示，最近几个月大蒜批发价一直处于高位，现在市场上大蒜的批发均价已经达到4.35元。这个价格比去年同期翻了一番。

不过，新发地市场相关负责人介绍称，去年大蒜的低价是大面积扩种增产滞销的结果，今年的价格同比上涨则是正常现象。产量减少和资本炒作引起一些储存商囤积惜售，但到腊八以后销售压力增大时，大蒜价格还会出现回落。

大蒜价格同比翻番

市民蒲大姐发现，超市里的促销大蒜也要5、6元钱。而在每日优鲜和美团买菜等电商平台上，包装好的优质大蒜则卖到了7.8元和8.9元一斤。

“今年行情不好，量不多，原产地的收蒜价格也一直在涨。我们最近半个月基本都是赔钱卖，一车得赔上2000块钱。”新发地市场一名大蒜商户说。

新发地公布的统计数据显示，上周的大蒜批发平均价格为每斤4.32元，周环比上涨3.6%。相比去年同期每斤2.35元的价格增长了83.8%。

不过，据新发地相关负责人介绍，去年大蒜的价格其实是由于大面积扩种造成增产滞销而导致市场价格过低，今年价格同比上涨是正常现象。“只不过受到前期入库收购价偏高的影响，目前出库价也相对高一些罢了，大可不必大惊小怪。”

特定品种易被资本操控

数据显示，2018年大蒜扩产导致总种植面积超过850万亩，今年则减少至600万亩左右。产量的减少造成市场上大蒜供应量趋紧，但大蒜价格持续快速上涨的背后，资本的炒作似乎也逃不了干系。

“今年国内货币累计增幅保持在10%以上。过多的资金只得在生产供应的薄弱环节寻找出口，一旦供应相对短缺，产品价格必然出现明显上涨。”艾格农业咨询公司首席分析师马文峰说，农产品具有生产周期较长、受关注程度高的特点，更容易被资本所推动。“大蒜、生姜、绿豆、中药材与香料的特定品种市场规模不大，对消费影响不大，更容易被操控。”

市场被资本操纵也导致生产者往往成了受害者。“种植户看到价格上涨会扩大生产，产量暴增又会造成来年价格大跌。”马文峰分析说，“如果市场公开透明、规范有期货的套保交易，使生产者和需求者有效对接，会有利于终端市场及生产的相对稳定。但如果缺少公开透明的社会诚信体系，期货市场则成了完全资金对赌。”

腊八后蒜价或将回落

尽管有少部分游资炒作的影响因素，但今年大蒜的价格走势总体也符合市场规律。

“由于今年入库蒜收购价整体偏高，加之上年库存余量较高，目前的出库价属于顺价销售。储存商不赔钱但也不赚钱，惜售情绪较重。”新发地相关负责人介绍称，“到了后期销售压力过大的时候，储存商或许会降价销售。这个时间节点大概在腊八以后。”

“另外，今年大蒜涨价也引起了9月大蒜种植期的扩种，2020年大蒜‘蒜你狠’的现象不会重来，而‘蒜你不狠’的价格正要到来。”业内人士分析称。（实习记者 杨天悦）