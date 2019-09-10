9月猪价有所回落 蔬菜价格同期最低

北京新发地农产品批发市场发布每周市场动态显示，8月31日-9月6日，猪肉均价周末比周初下降7.81%。不过专家表示，后期肉价仍会在高位运行一段时间，而蔬菜价格将处于近几年同期最低点。

猪肉均价周环比下降7.81%

9月6日，新发地市场白条猪批发均价为14.75元/斤，较8月30日下降3.28%，较8月6日上涨26.07%，较去年同期上涨59.46%。即呈现周环比小幅下降、月环比大幅上涨、年同比大幅上涨的规律。

新京报记者注意到，猪肉上周最高价出现在9月1日和9月2日，最高价为16.0元/斤，最低价是9月6日的14.75元/斤。新发地市场统计部部长刘通分析称，最高价出现在周前期，最低价出现在周后期，表明肉价在周前期达到一个新高点后出现比较明显的回落。

刘通称，周后期价格快速回落有两个原因：一是本周后期，云南、内蒙古的白条猪开始进京，价格低于东三省和河北，使肉价下滑；二是东三省地区自今年3月恢复产能，9月份猪价有所回落。“后期肉价还会高位运行一段时间，并不时反复震荡，但突破16元/斤的可能性不是很大。”

蔬菜价格同比下降14.63%

肉价处于高位，但蔬菜价格处于近几年同期的最低点。9月6日，新发地市场的蔬菜加权平均价是1.75元/公斤，周环比下降3.85%，较去年同期下降14.63%。

“一些蔬菜今年扩种以后，在没有不利天气影响的情况下，供应量明显大于去年同期，使得近期一部分蔬菜的价格同比去年有所回落。”刘通举例称，芹菜、广茄、尖椒、西红柿的价格相较去年均下降了40%以上。

此外，鸡蛋价格在8月31日-9月6日这周出现快速反弹。9月6日，新发地市场鸡蛋批发价为5.67元/斤，周环比上涨29.45%，月环比上涨26.28%。值得关注的是，8月31日前鸡蛋价格曾一度下降到5.25元/斤。

刘通解释说，市场层面并不存在导致蛋价大起大落的条件，促成蛋价“上蹿下跳”的原因是期货网络报价对市场正常运行的干扰。总体上看，鸡蛋价格距离下降区间已为期不远，除非期货价格仍反复震荡。（记者欧阳晓娟）