“号贩子活动密度指数”每周发布

“号贩子”哪儿密度高，监管的重点就要转向哪儿。记者昨天从市卫健委获悉，今年7月22日至10月31日的“加强综合监管、保障行业安全”百日安全行动中，通过线上摸排，线下暗访，市卫健委总结形成了“号贩子活动密度指数”，将每周公布，督促医疗机构精准打击“号贩子”，压缩“号贩子”的生存空间。

很多患者就医前，习惯先上网搜索相关就诊信息，因此，网络也成为“号贩子”活动的“新区域”。百日行动中，市卫健委搜集了百度、58同城等搜索工具、生活类网站中930余个网页的10000余条信息，寻找“号贩子”的活动痕迹，最终，工作人员发现5条违法违规线索。

医院周边是“号贩子”活动的传统势力范围。市卫健委线下暗访巡查了各重点点位1107户次，“专项工作巡查组两人一组，组队到21家重点医院及其周边400米的范围内，暗访巡查有没有‘号贩子’交易和散发名片、小广告等违法违规行为。”有关负责人说，千余次巡查后发现小广告134条、“号贩子”线索25人。（记者 贾晓宏）