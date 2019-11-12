栗子淮山煲鹌鹑 尿酸高不宜多吃
主要功效：滋补脾肾
推荐人群：一般人群均可，高尿酸人群不宜过多食用。
材料：栗子250g、淮山干品30g、枸杞5g、鹌鹑2只、姜片适量（3~4人量）。
烹调方法：鹌鹑去掉内脏，洗干净，汆水去掉血污，栗子去壳去外层绒毛，其余食材清洗干净，在瓦煲中放入清水2L，将所有食材一同放入锅中。武火煲开后改文火继续煲1小时，最后调味食用。
汤品点评：
栗子性温味甘，《本草纲目》记载其可治疗肾虚，用于肾虚导致的腰腿无力，唐代孙思邈更赞誉其为“肾之果”，具有一定的食疗作用，但要注意一点，栗子适量食用可益气健脾，过量食用则会阻碍脾胃，故不可贪食。淮山性平味甘，在补益脾肾方面效力平缓，适合大多数人食用，因此在保健煲汤时经常使用。秋冬进补，如果不能耐受那些温补食物，想要细水长流慢慢调补的人群，可以尝试经常煲此汤水。
推荐：广东省中医院临床营养科
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