脑血栓发生有10个警报

秋冬季是心脑血管疾病高发的季节，日常生活中做好防治和保健非常重要。近日，邀请西安市中心医院神经内科主任、神经内科ICU主任王新来作客健康热线，就脑血管疾病的防治作了深入浅出的解答，以下为部分精彩内容摘录：

问：我体检检查出颈动脉有粥样硬化斑块，但是没有什么症状，这要紧吗？

王新来：人到老年的时候都不能避免动脉粥样硬化，动脉粥样硬化程度不严重时，症状会不明显或者比较轻，而随着病情的发展，症状会越来越严重，甚至危及生命。首先，要进行生活方式的干预，包括严格的戒烟、限制饮酒、控制体重，在身体条件可接受的范围内，适当运动并养成良好的作息习惯。

其次，由于有许多疾病是“动脉粥样硬化”的危险因素——高血压、糖尿病、高脂血症等，所以需要严格控制血压、血糖、血脂。除生活方式干预外，颈动脉粥样硬化斑块、狭窄的治疗分为非手术与手术疗法，具有各自的适应症，对于药物的选择也因人而异，所以建议前往医院咨询进一步治疗方案。建议每隔6-12月到血管外科门诊进行临床随访监测斑块的“生长速度”，彩色多普勒超声是比较简单易行的方法。若是“生长迅速”，狭窄率超过了药物保守治疗的界限，那就可能要进行手术治疗。

问：我最近经常觉得胳膊发麻，是不是脑血栓前兆？

王新来：引起胳膊麻的原因是多方面的，建议还是去医院做个检查确定一下病因。脑血栓前期一般是有迹可循的，你看看你有没有这些前兆。

一是口眼歪斜或流口水；二是偏侧肢体无力，即“偏瘫”；三是说话不利索。说话费力、“大舌头”或听不懂别人的话；四是视物模糊。由于给眼睛供血的动脉闭塞，或负责分析视觉的大脑中枢受损，病人可能突然一只眼睛看不清；五是突发头晕。这是脑血栓极为常见的一个信号，表现为头昏沉、头闷感，甚至有天旋地转、身体不稳、控制不住自己的感觉，严重时可伴恶心、呕吐、大汗等情况；六是肢体麻木。尤其偏侧身体麻木，往往就是脑血栓的警示；七是爱犯困、嗜睡或者哈欠连连；八是头痛。出现不明原因的头痛，或原有的头痛性质改变，多表现为疼痛持续不缓解，严重时可伴有恶心、呕吐；九是呛咳、吞咽困难。吃饭或喝水时出现呛咳，甚至吞咽费力，可以伴有言语不清楚、声音嘶哑等情况；十是记忆力突然减退、读写困难。熟悉这些脑血栓的常见征兆，及时就医，早防早治，将大大提高生活质量。

问：我爸前段时间突然觉得头晕并双腿无力。到医院经诊断为轻微脑梗塞，几天住院治疗后感觉还行，但双腿还是无力，医生说要慢慢康复，是这样吗？

王新来：脑梗塞这种疾病导致的症状就是需要逐渐恢复的；根据你叙述的病情，你父亲的症状相对较轻，可以看一下是否是腰或者血压的问题。头晕也可能是脑梗塞所致的脑缺血引起的，双下肢无力乃为植物神经失调所致，必须坚持长期口服药物治疗和康复锻炼逐渐缓解症状，平时血压血脂必须控制正常，治疗脑梗塞必须慎重选择药物，逐渐改善症状并防止疾病反复发作；平时注意饮食低盐低脂，避免情绪激动和过度劳累，戒烟限酒。