别让书包压垮孩子的小身板儿 骨科医生教你挑选最合适的书包 

经常在路上看到上下学的宝宝。每个宝宝都有自己的书包，不知道什么时候开始，可能是由于需要背负的学习资料日见增多，拉杆箱式的书包成为许多小朋友的选择。你可知道，负重过大，或者不科学负重，都会对于孩子的小身板儿产生不利影响。作为家长，给孩子选择一个合适的书包就显得十分必要。今天，首儿所任刚医生就从小儿骨科医生的角度说一下什么样的书包对孩子的身体最友好。

好书包可为孩子脊柱“减压”

和书包关系最紧密的就是我们的脊柱。家长们最为担心的，首先考虑的也是书包太沉，会不会对脊柱有影响。装满书本的书包，重量很大，单靠肩带负重，最终所有的重量都会压在宝宝的脊柱上。适当重量的负重，可以起到锻炼宝宝脊柱周围肌肉力量，强健脊柱的作用。

但是，过犹不及，过重的力量如果长期作用于脊柱，不但会影响脊柱正常生理弯曲的形成，还会造成脊柱的弯曲畸形，特别是会导致驼背等。好的书包应该可以通过合理的设计来分担书包的压力，具体的方法有增加腰带设计，使书包的部分重量可以通过骨盆的承载减轻脊柱的负荷。

同等重量，肩带更宽对孩子伤害少

经常可以看到宝宝因为背包太沉压迫肩部引起疼痛，甚至淤青的情况。那么在书包重量相同的情况下，根据面积越大压强越小的原理，在不影响手臂和肩部活动的情况下，宽肩带比窄肩带要好，可以更好地消除背带对肩膀的劳损，缓解背包的不适感。除了要求宽度，更好的材料带来的舒适感，是必不可少的。

肩带间距应比颈部略宽

经常看到许多奔跑的宝宝，书包一条肩带即将脱落，另一条肩带勒在脖子上。肩带不能固定的背包，在行走和奔跑中会出现歪斜，背包的重量就会更多地压在其中一条肩带上，对脊柱和肩部造成损伤。

人体是很完美的设计，我们双侧肩胛骨和脊柱之间有一个自然的骨性低点。所以，当肩带之间的距离略宽于颈部时，就可以很好地利用我们人体的骨骼特点，使肩带的位置更好固定。如果在胸前有收口或者胸带的设计就会锦上添花，可以更好地固定并维持肩带的位置。

背部内含支撑板 书包不变形

一个合格的书包，不能轻易改变外形。背部中心内置护脊的支撑材料，比如铝片、硬塑板等，能够保持背包在纵向上不变形。这个“高级”的模板隐藏在书包背部，虽然从外面看不到，但是可以用手摸到一整块板。这样的设计可以使书包的力量更合理分布在脊柱上，减少局部的压应力。

分层设计让书包重量合理分布

当重量过度集中于底层时，宝宝的姿势就会过度后仰，造成腰背肌的劳损；当重量过度集中于上层时，宝宝的姿势就会过度前倾，引起驼背；当重量过度集中于一侧时，宝宝的姿势就会像一侧倾斜，引起腰背部酸痛。

此外，背包里面合理的分层设计，可以避免重量过度集中于底层或者上层，使宝宝在背包时获得更舒服的身体姿势，防止不良姿势引起的驼背等。

拉杆书包最好左右手轮换拉

宝宝上学需要的东西实在太多了，背包根本不够用，拉杆箱式的书包就应运而生了。拉杆箱利用滑轮的原理，减少了移动需要的力量，确实是不错的选择。但是，不正确地使用拉杆箱还是会给宝宝带来一系列问题。

比如，长时间使用一侧牵引拉杆箱会使身体两侧肌肉力量不对称。长期一侧的牵引，会引起躯体的偏斜，而长度不合适的拉杆会加重这种影响。所以，建议宝宝最好是两侧轮换地牵引拉杆箱。此外，不要因为有了拉杆箱就随意增加携带的物品，因为许多地方都需要宝宝整体抬起书包，过重的书包还是会对宝宝的身体造成损伤。

教会宝宝整理书包更重要

选择一个好的书包固然重要。但是，所有的这些策略都是为了减轻脊柱和身体的负累。所以，最好的方法是要教会宝宝合理地整理使用书包。根据第二天的上课内容，携带必需的用品，同时，及时清理掉不必要的物品。养成一个好的习惯，不仅熟练掌握收纳的技巧，更能对自己学习生活有更清晰的规划。

文/任刚（首都儿科研究所）