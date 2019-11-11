第六届京津冀区域医疗发展会议暨2019全国老年健康服务业年会在天津举行

11月10日，以“健康京津冀、医养新时代”为主题的第六届京津冀区域医疗发展会议暨2019全国老年健康服务业年会在天津召开，聚焦京津冀老年健康服务业发展，推动三地医养结合。

（第六届京津冀区域医疗发展会议暨2019全国老年健康服务业年会现场）

会议由北京大学公共卫生学院、天津市卫生计生发展研究中心、河北省卫生健康委员会健康河北指导中心、全国卫生产业企业管理协会老年健康服务业分会共同主办，北京天坛医院、北京大学第一医院、天津医科大学总医院、北京航天总医院、北京康复医院、北京市隆福医院、清华大学附属垂杨柳医院、北京第一中西医结合医院联合协办，北京麦迪森国际文化传播有限公司承办。主论坛由国务院发展研究中心社会发展研究部部长葛延风和全国卫生产业企业管理协会老年健康服务业分会会长缪志华主持。

此次会议针对京津冀区域医疗和老年健康服务业的热点问题，开设了政策解读、老年医疗康复、老年健康管理、康复药学、心脏康复、高龄微创、老年医学等专题论坛，来自全国卫生健康部门相关领导，京津冀三级医院和全国各级老年医院、康复护理院、社区卫生服务中心等从事老年健康服务的医疗机构和代表近千人参加会议。

全国卫生产业企业管理协会会长窦熙照在致辞中指出，《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》是我国第一个关于老年健康服务体系的指导性文件，总体要求是到2022年，老年健康相关制度、标准、规范基本建立，老年健康服务机构数量显著增加，服务内容更加丰富，服务质量明显提升，服务队伍更加壮大，资源分布更趋合理，综合连续、覆盖城乡老年的健康服务体系基本建立，老年人的健康服务需求得到基本满足。

天津市卫健委主任王建国在主旨报告《加强投诉管理，提升就医体验》中指出，天津市开展投诉管理，就是要转变观念，反退为进，反守为攻，遵循问题导向原则，从就事论事处理单个投诉事件，升华成开发管理工具，对投诉数据进行科学、可观的统计和分析，针对群众最急、最优、最盼的热点、焦点和难点问题重点进行原因分析，重点进行原因分析，为领导决策提供数据支持和理论依据，持续改进以便系统提高天津市医疗机构综合服务能力，满足群众的合理就医需求，提升群众就医体验和满意度，实现投诉闭环管理。

北京市卫健委副巡视员高小俊介绍了《北京市医耗联动综合改革实践与成效》。这轮北京医改从2019年6月启动，主要内容有五个方面：一是降低医用设备检验项目价格；二是进一步改善医疗服务，增强群众获得感；三是药品耗材集中采购；四是取消医用耗材加成；五是提升中医、病理、康复、精神、手术等医疗服务项目价格。

河北省卫健委副巡视员尹文晶作了《不忘为老初心，牢记医养使命》主旨报告，介绍了河北省在医养结合方面的做法：一是抓住关键点，促进医养资源融合发展，达到形成政策体系、资源整合和产业优化；二是补齐薄弱点，将夯实农村医养进行到底。持续推进“两院一体、医养融合”，统筹推进医养结合与精准扶贫，启动拓展医养结合与失能老人评估指导服务。

作为主办方之一的全国卫生产业企业管理协会老年健康服务业分会会长缪志华在致辞指出，医养结合是养老服务中最具刚需性的服务，是诸多养老模式中最基本的首选模式。各地都在积极探索完善医养结合新模式，积累了新经验。本次会议邀请了全国各地从事老年健康服务领域的知名专家、学者，汇集天津，共同交流，分别从医养结合，健康管理，人才培养等多方面探讨，介绍老年健康服务的经验，推进医疗机构，养老机构间的合作，促进我国养老服务业体系的建设。