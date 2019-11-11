长寿产业经济·助推广西发展
2019中国（广西）健康长寿产业发展论坛盛大召开
由广西壮族自治区人民政府、中国老年学和老年医学学会联合主办的2019年广西大健康产业峰会健康长寿产业发展论坛在南宁国际会展中心举行。本次论坛主题为长寿经济助推广西发展。
大会现场
全国老龄办党组成员、中国老年杂志社社长李耀东致辞中讲到：广西拥有着发展康养产业得天独厚的优势，本次论坛的举办恰逢其时。加快发展健康养老产业是贯彻党中央、国务院实施健康中国战略和积极应对中国老龄化的重要体现。发展康养产业需要“一个融合”实施“两轮驱动”，完善“三项供给”，强化“四大支撑”。
中国老年学和老年医学学会会长、健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员刘维林致辞中讲到：随着人口老龄化进程加快，也使我国进入了长寿时代，老年健康需求持续增大，使老龄产业、康养产业前景广阔。
学会会长刘维林；副会长胡大一、姚远、王艾；原常务副会长赵宝华为自治区合浦县、乐业县、藤县、浦北县等4个新晋长寿之乡进行了授牌仪式；广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席秦如培为获评2019年广西养生养老小镇新称号的9个广西特色小镇进行的授牌仪式。
2019广西养生养老小镇授牌
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