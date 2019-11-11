首届中国青年医师人文论坛在湛江召开

11月10日，首届中国青年医师人文论坛暨义工“幸福银行”医学人文素质特训营活动在广东湛江（广东医科大学）召开，本次会议籍广东医科大学附属医院五十周年院庆、义工“幸福银行”成立八周年之际，以“从名医到良医——新时代医师的价值追求”为主题。探索新时代医师的职业价值取向，分析名医和良医的内涵与外延，深刻挖掘从医初心与信仰，探讨从名医到良医的有效路径，寻找新时代医师价值追求，进一步加强医学人文建设，改善医疗服务和医疗志愿服务质量，助力健康城市发展。

论坛现场

广东医科大学党委副书记罗辉表示，在健康中国背景下，医学人文越显重要。“崇高职业道德”、“厚实人文素养”是广东医科大学人才培养重要目标定位之一，广东医科大学附属医院及义工“幸福银行”一直致力于医学人文实践和医学科普传播服务，通过医学人文实践培人，提升了广东医科大学毕业生的从医温度和广度，他期望每一位广东医学学子与全国青年医师一道，以老一辈“良医大家”为榜样，以医者初心淬炼新时代的医德，用健康使命锤炼新医学的技术，彰显新时代青年医师的职业价值，担起“人民健康”的伟大使命。

中国医师协会人文医学专业委员会常务副主委、总干事、北京协和医学院教授袁钟表示，医生的三大敌人是傲慢、冷漠、贪婪。医学人文就是塑造医生的价值观，人内心的文化决定你最终会做出什么样的选择。有说服力的医学人文，不是单纯地说教，是要在医疗工作和实践中领会。在诊疗过程中，医生除了要注重临床实践，还要通过切身经历来感受沉甸甸的医德，以及手术刀的责任。我们靠什么来提高医生们的抚慰能力，那就是医学人文修养。正所谓要有“科学家的技术，传教士的心理。

中国医师协会人文医学专委会副总干事、北京协和医学院张新庆指出，医学院校要培养德医双修、为老百姓健康福祉服务的医生和医务工作者。医者要肩负起生命终极关怀的使命，回归医学人文本质，立志成为担当民族复兴大任的卓越医师和时代青年。他充分肯定广东医科大学及附属医院，以及义工“幸福银行”近年来的医学人文工作，希望首个中国青年医师人文驿站能为本区域医学人文发展开创示范区，成为青年医师人才引进的新阵地和粤西医学人文的新窗口，推动更多职能部门、高校、医院和社会力量共同参与医学人文事业。

中国青年医师人文驿站授旗仪式现场

会上启动了首届全国青年医师人文作品征集大赛和中国青年医师人文驿站授旗仪式等活动，中国医师协会人文医学专业委员会青年专委会授予北京协和医院、北京中医药大学东方医院、广东医科大学附属医院等三家医院作为第一批“中国青年医师人文驿站”，未来人文驿站将示范带动本区域开展医学人文素质教育教学与学术、实践交流活动，活跃医学人文氛围、助力提升青年医师医学人文素养。活动还表彰了十名广东医科大学附属医院义工“幸福银行”、义工联合会（2008年—2019年）“特别贡献奖”义工。

广东医科大学附属医院副院长王双苗表示，在国人空前的崇尚英雄模范和崇拜共和国功勋，中国人民正在培育新时代的崇高价值追求之际，大会乘势而为，先行先试，探索新时代医师的职业价值取向，使命光荣，责任重大。

据了解，本次论坛由中国医师协会人文医学专业委员会青年专委会、广东医科大学、广东医科大学附属医院、广东省生命文化学会共同主办，来自北京、河北、湖南、安徽、宁夏、广东等地的近500名青年医师和医学生参加。

中国青年医师人文驿站授旗仪式现场