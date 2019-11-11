第五届北京大学生命科学全球产业高峰论坛举行

2019年11月8日至9日，第五届北京大学生命科学全球产业高峰论坛在杭州幕。来自8个国家和地区的230余位参会代表齐聚杭州，共赴这场生命科学、生物医学、健康产业融合的盛宴。

论坛自2015年创立至今，每年举办一次，现已成为北京大学在生命科学产业领域规模最大的论坛。第五届的论坛主题为“变革中的生命科学产业”，除主论坛外，还设有“肿瘤防治”、“医疗新业态”和“新药研发”3个圆桌论坛，同时，本届论坛首次设立了“融资需求项目路演”模块，共有8个项目经前期申报筛选后，入选本届论坛大会路演环节。

诺辉健康CEO朱叶青在致辞中表示：21世纪是生命科学的世纪，作为我国生命科学的最高学府，北京大学生命科学全球产业高峰论坛的举办具有重要的现实意义和战略意义。作为北京大学生命科学学院的核心品牌活动之一，全球产业高峰论坛走过了5年的历程，已经成为“学、研、产、资”（教学、科研、产业、资本）深度融合的全链条的盛会。诺辉健康将持续支持学院在生命科学特别是癌症早筛领域“学、研、产、资”体系的建设。

北京大学讲席教授、北京大学生命科学学院院长吴虹在致辞中表示：北京大学生命科学学院是国内综合实力最强的生命科学研究与教育机构之一，学院一直在积极探索校地合作、校企合作、校友合作等多种形式的发展模式，例如在江苏启东建立了北京大学生命科学华东产业研究院，设立了生命科学学院百年发展基金。吴虹院长表示：北京大学生命科学学院的快速发展，离不开世界各地校友的大力支持，校友是北京大学生命科学学院的宝贵财富。最后吴虹院长向诺辉健康对本届论坛的大力支持表示了衷心感谢。

北京大学生命科学学院教授，博士生导师、北京大学生命科学学院校友会会长、北京大学生命科学华东产业研究院常务副院长许崇任在致辞中指出：从1925年以来，北京大学生物系和生命科学学院一共培养出了42名中国科学院院士，5名中国工程院院士和5名美国科学院院士。平均每270名校友产生一名院士，这个数据遥遥领先全国高等院校，体现了北京大学生命科学学院深厚的历史底蕴和学术积淀。

诺辉健康科技有限公司首席科学家陈一友博士发表了《从理想到现实：早期肠癌筛查--创新与真实世界接轨》为主题的演讲。陈一友以美国加州大火为例，指出防火比灭火更重要，而癌症预防比癌症治疗更能有效提高生存质量。陈一友博士回顾了多靶点粪便FIT-DNA检测产品“常卫清”的研发历程，并结合临床大数据展示了在真实世界中“常卫清”卓越的性能，受到与会嘉宾的一致好评。

在圆桌论坛环节，朱叶青主持并参与了“肿瘤预防与治疗”圆桌论坛，朱叶青表示：在服务健康中国战略上，相信北京大学生命科学学院将发挥重要作用。诺辉健康将加强与北京大学生命科学学院的合作，促进学院科研成果转化，推动癌症早期筛查领域前沿技术的市场化。