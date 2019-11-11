“摘口罩行动”拉近医患距离
高翔
武汉大学中南医院急救中心倡导“摘口罩行动”，建议医护人员在接诊患者、普通检查、医嘱服务等工作环节不再戴口罩。该行动实施一个星期以来，受到了患者的欢迎。
11月6日20时，当记者来到中南医院急救中心时，正赶上患者李先生因腹部疼痛就诊。他看完病后说，接诊的医生在问诊时没有戴口罩，让他感觉和医生拉近了距离，也看到了医生脸上亲切的笑容，这样的感觉非常好。
据“摘口罩行动”的倡导者，中南医院急救中心主任赵剡介绍，此举旨在改善患者的就医体验，同时这也是国际通行做法。赵剡曾作为患者家属在法国陪同就诊，发现医生在与患者说话时，不管是沟通病情、交代医嘱还是解释治疗方式，都不会戴口罩。做一些非创口的治疗处理时，也都没有戴口罩。作为患者家属方，赵剡发现，当自己和医生直接面对面时，交流更顺畅了，信任感提升了。受此启发，他决定倡导医护人员“摘口罩”，并在急救中心试行，得到了医护人员的响应。
据介绍，在我国现有医疗规范中，患者入院护理、患者出院护理、生命体征监测、输氧、物理降温、心电监测等医疗服务项目中，均无戴口罩的要求。在需要无菌操作或存在暴露风险的医疗项目中，如穿刺检查、伤口缝合等，则有戴口罩的要求。但一些医护人员在工作过程各环节都习惯戴口罩。
“我们目前没有太注意区分不同情况，大部分时间医护人员都戴着口罩。”中南医院急救中心护士长田钰说，“也许是过度使用了口罩”，以至于可能影响了与患者的沟通。
“我个人觉得挺好的。”中南医院急救中心护士李欢表示，戴口罩本是标准防护举措，对医护人员和患者都有保护作用，但实际工作中，并不是每个环节都需要戴上口罩。“当跟患者沟通时，不戴口罩，患者能听得更清楚，双方也有更多的表情交流。”
中南医院急救中心副主任夏剑表示，口罩分3种，普通口罩作用有限，医用外科口罩、医用防护口罩才能起到不同级别的防护作用，而医护人员在戴不戴口罩、戴哪种口罩前，会针对具体情况评估。“如果不需要戴的环节，医护人员摘下口罩，可以和患者更好地交流。”
他同时表示，此举对医护人员的表情管理也是一种考验。“在一些发达国家，医护人员的表情管理是一门专业课程，是专业素养的一部分。”而在我国，现阶段此举的最主要目的是改善医患关系。“当医护人员戴着口罩，患者只能看到一双眼睛，这种距离感非常明显。我们尝试推行摘下口罩，希望通过这一个小小的改变，促进医患距离拉近一大步。”
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn