“摘口罩行动”拉近医患距离

武汉大学中南医院急救中心倡导“摘口罩行动”，建议医护人员在接诊患者、普通检查、医嘱服务等工作环节不再戴口罩。该行动实施一个星期以来，受到了患者的欢迎。

11月6日20时，当记者来到中南医院急救中心时，正赶上患者李先生因腹部疼痛就诊。他看完病后说，接诊的医生在问诊时没有戴口罩，让他感觉和医生拉近了距离，也看到了医生脸上亲切的笑容，这样的感觉非常好。

据“摘口罩行动”的倡导者，中南医院急救中心主任赵剡介绍，此举旨在改善患者的就医体验，同时这也是国际通行做法。赵剡曾作为患者家属在法国陪同就诊，发现医生在与患者说话时，不管是沟通病情、交代医嘱还是解释治疗方式，都不会戴口罩。做一些非创口的治疗处理时，也都没有戴口罩。作为患者家属方，赵剡发现，当自己和医生直接面对面时，交流更顺畅了，信任感提升了。受此启发，他决定倡导医护人员“摘口罩”，并在急救中心试行，得到了医护人员的响应。

据介绍，在我国现有医疗规范中，患者入院护理、患者出院护理、生命体征监测、输氧、物理降温、心电监测等医疗服务项目中，均无戴口罩的要求。在需要无菌操作或存在暴露风险的医疗项目中，如穿刺检查、伤口缝合等，则有戴口罩的要求。但一些医护人员在工作过程各环节都习惯戴口罩。

“我们目前没有太注意区分不同情况，大部分时间医护人员都戴着口罩。”中南医院急救中心护士长田钰说，“也许是过度使用了口罩”，以至于可能影响了与患者的沟通。

“我个人觉得挺好的。”中南医院急救中心护士李欢表示，戴口罩本是标准防护举措，对医护人员和患者都有保护作用，但实际工作中，并不是每个环节都需要戴上口罩。“当跟患者沟通时，不戴口罩，患者能听得更清楚，双方也有更多的表情交流。”

中南医院急救中心副主任夏剑表示，口罩分3种，普通口罩作用有限，医用外科口罩、医用防护口罩才能起到不同级别的防护作用，而医护人员在戴不戴口罩、戴哪种口罩前，会针对具体情况评估。“如果不需要戴的环节，医护人员摘下口罩，可以和患者更好地交流。”

他同时表示，此举对医护人员的表情管理也是一种考验。“在一些发达国家，医护人员的表情管理是一门专业课程，是专业素养的一部分。”而在我国，现阶段此举的最主要目的是改善医患关系。“当医护人员戴着口罩，患者只能看到一双眼睛，这种距离感非常明显。我们尝试推行摘下口罩，希望通过这一个小小的改变，促进医患距离拉近一大步。”