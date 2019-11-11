提前达到2020年目标 健康宁夏行动成效显著

记者近日获悉，宁夏自2016年加快推进健康宁夏行动建设以来，17项核心指标中已有9项提前达到2020年发展目标，全区人民的健康水平明显提高。

健康宁夏行动聚焦当前人民群众面临的主要健康问题和影响因素，从政府、社会、个人（家庭）三个层面协同推进，具体包括健康知识普及、合理膳食、中医养生保健、全民健身等16项专项行动。

健康宁夏行动将通过一系列强有力的措施推进落实，预计到2022年，健康促进政策体系基本建立，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病上升趋势得到有效遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况显著改善。到2030年，居民主要健康指标达到全国平均水平。

“但随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我们还面临新的健康挑战。”自治区卫生健康委副主任李作忠坦言，目前宁夏居民的健康知识知晓率偏低，不健康生活方式比较普遍；精神卫生、职业健康、地方病等方面的问题不容忽视；肝炎、肺结核、艾滋病等重大传染病防控形势依然严峻。

为此，相关部门除了加强组织保障、强化职责落实，还将建立完善考评机制。健康宁夏行动有123项具体指标，自治区政府办公厅印发的《健康宁夏建设考核办法》列出了34项指标，自治区健康宁夏建设领导小组每年都要制定《健康宁夏建设考核细则》，进一步明确各项指标的考核标准。（王迎霞）