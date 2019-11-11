绝不让电子烟野蛮生长

健康、科技、时尚……电子烟的商业广告经常与这些名词联系在一起，成为吸引年轻人的噱头。而据相关调查显示，中国电子烟的主要消费人群是15岁至24岁年轻人。

虽然电子烟主打健康、无烟瘾等口号，但归根到底，电子烟依然是烟，对于吸食者来说，同样存在着许多损害。年轻人成为主要消费人群，着实让人担忧。而且，一段时间以来大量的资本涌入，电子烟市场体量正在迅速扩展，甚至可以说是野蛮生长，对电子烟市场规范亟须加强，对未成年人购买和吸食电子烟要做限制。

法律法规要完善，行业标准要制定。电子烟市场之所以能野蛮生长，主要是因为对电子烟管理的法律法规并不健全，电子烟从制作到销售没有固定的行业标准。电子烟如何发展，产生何种变体，都由电子烟企业自己说了算。现实情况中，一些由小企业生产的电子烟，成分、危害等许多重要信息缺失，烟的质量究竟达不达标存在疑问。即使如此，这样的电子烟依然能够进入市场销售，从反面也证明电子烟的行业标准确实缺失。

做到从生产到销售的全流程监管。正因为行业标准的缺失，造成不少质量存疑的电子烟进入流通市场，销售给消费者，这存在着巨大的安全隐患。要从电子烟生产环节就开始加强监管，对于未达标的生产厂家要严格禁止其生产。电子烟的广告经常会夸大其词甚至涉及虚假信息，要加强对电子烟广告的管理，去掉虚假信息，真实呈现电子烟的危害等。

禁止向未成年人销售的原则不能动摇。电子烟也是烟，未成年人禁止吸烟的规矩和原则不能改变。虽然电子烟标榜健康、时尚，但相关资料显示，电子烟并不健康，其对人体产生的损害也并不少于传统香烟，未成年人吸食无论是对身体还是心理都会产生不良影响。而在实际销售过程中，电子烟的线上渠道很容易将电子烟售卖给未成年人。同时，在许多电子烟的广告中也并没有明确标明未成年人禁止吸烟的警示语。因此，要加强对电子烟销售领域的管控，严格禁止其向未成年人销售，同时也要制定相应规则，把禁止未成年人吸烟的警示语等纳入到电子烟广告等领域。

现在，可以看到，禁止电子烟已经逐渐成为全球各国共识。一些国家都在出台相关的法律来对电子烟加以规范，几家大型零售巨头也宣布电子烟下架停止销售。中国国家市场监管总局和国家烟草专卖局已经发布了禁止向未成年人出售电子烟的通告，各地《控烟条例》中也对电子烟做了明确规范……这都是令人欣喜的地方。未来，相信随着相关法律法规和行业标准的完善以及市场监管的全覆盖，电子烟发展也会更规范。