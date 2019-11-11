为怀柔乡亲送去精湛医术
蒋若静
1983年出生的刘勇在北京妇产医院妇科是能力出众的拔尖人才。2018年1月，首都医科大学附属北京妇产医院正式托管怀柔妇幼保健院。作为妇科青年医生的代表，刘勇医生刚刚晋升副主任医师不久，便被医院和科室委派到怀柔挂职妇科主任。
替病人加号是常态
“怀柔80%以上都是山区，很多人就医非常不方便，医学知识也相对匮乏。很多女性不注意保养，生完孩子就下地去干农活。”看到这样的现状，刘勇非常希望能通过自己的医术为她们带去改变。
患者多了，他就尽量帮患者加号，有时候一个上午就要看五六十个病人，下午一两点吃午饭是常态；有一些检查和手术在怀柔做不了，刘勇就帮忙写好条子，让患者直接去北京妇产医院做，给患者对接最好的专家；有的患者得了多发子宫肌瘤并且特别大，但刘勇尽量采用腹腔镜做微创手术，给患者保住子宫；为了方便病人，他还把总院最好的肿瘤专家请过来为患者一起手术……
在怀柔和朝阳两地奔波
刘勇的工作状态就是每周在朝阳的北京妇产医院和怀柔之间两地奔波。早上6点半，他就要从市里出发，开车一个小时抵达怀柔开启一天的工作。除了周三要回北京妇产医院出门诊，一周内的其他四个工作日他都要在怀柔。周一是门诊，满满的一天，周二、周四是手术日，多的时候一天得做14台手术，下了手术台回到朝阳的家，往往已是披星戴月。
出门诊、做手术只是他工作的一部分，在怀柔妇幼保健院，他还要承担临床管理、科研、教学等工作，一个人就挑起了一个科室的担子。如今，怀柔妇幼保健院妇科的水准不断提高，患者再也不用大老远专程跑到城里去看病，在家门口就能找到大医院的专家就诊。
病人总是慕名而来
刘勇是北京妇产医院妇科的第三位男性医生。对于如何与病人相处，刘勇医生有着自己的诀窍。“主要是对待病人态度要好。不管怎么样，患者生病了，她肯定很难受。来找我看病说明她信任我，我一定要尽最大努力帮她解决问题。病人来了笑一笑、打个招呼，氛围一下子就轻松了。”刘勇总是详细地跟患者解释病情，解释不同治疗方案的风险利弊，让病人充分知情并作出选择，尊重病人意见。刘勇逐渐形成了自己独特的看诊风格，慕名而来找他看病的患者也越来越多。
面向未来，刘勇从没忘记过医学生的誓言——除人类之病痛，助健康之完美。
文/本报记者 蒋若静
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