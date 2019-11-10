对于“武疯子”我们更该关注什么

黄齐超

湖南长沙警方11月9日通报，11月5日下午，长沙市雨花区雅塘村社区一小区9岁男童罗琪(化名)被一成年男性殴打致死。当时嫌犯追打男童，3分钟后有群众报警，后嫌犯父亲与群众合力将其控制。嫌犯父母反映其曾患精神分裂，目前警方已邀请专业精神鉴定机构对嫌犯进行鉴定。(相关报道见05版)

这些年来，“武疯子”伤人事件屡见不鲜，如何切实加强肇事肇祸重性精神病人的治疗与管理，已经成为社会管理的一大现实命题。目前，精神病人的发现、治疗、监管，以及出院日常管理、住院治疗期间等有效监管机制存在缺失，直接导致了大量精神病人隐匿人群当中，没能进入到“监管”的视野。相关数据显示，接受治疗者只占全部病人的20%，部分重性精神障碍者“散落民间”，对公共安全形成严重的潜在危害。

据调查，出现“武疯子”伤人事件，主要原因一是其家庭因贫困没钱给其治病，二是缺乏社会监管，三是政府帮扶力度不够，缺乏从根本上解决问题的制度和办法，最终导致家人管不了，社会少人管，只能听之任之。要健全对“武疯子”现象的监管，长期未能从根本上得到有效控制，应该从以下两个方面解决“武疯子”伤人问题。一是政府出台关怀“武疯子”的治疗政策。现在国家财力充裕，应该加强对“武疯子”的人文关怀，减少群众来自“武疯子”的意外伤害。从政策上规定，由医疗部门组织对“武疯子”进行鉴定，能够治疗的，由国家出资免费治疗。二是采取强制措施监控“武疯子”政策。对于一些经医疗机构鉴定不可能治愈的“武疯子”，由政法部门指定专门的疗养机构对其看护、监管，应该强制送院治疗的一个也不放过，避免其流落街头随意伤人。

许多国家对重症精神病患者是实行免费治疗的，而且在很多情况下是“违反他们意志”强制治疗。联合国《保护精神病患者和改善精神保健的原则》更是明确规定，“每个患者均应有权得到与其健康需要相适应的健康和社会护理，并有权根据与其他患者相同的标准获得护理和治疗”。也只有国家承担起治疗责任特别是兜底责任，才能确保每一名精神障碍患者都能得到应有救治，防止他们散落民间，才能有效消除“武疯子”之害。