莫让精神病患成公共安全隐患
程绍德
贵报10日刊发评论《对于“武疯子”我们更该关注什么》认为，应从以下两个方面解决“武疯子”伤人问题：一是政府出台关怀“武疯子”的治疗政策；二是采取强制措施监控“武疯子”政策，读罢深有同感。
精神病群体是一个不折不扣的社会弱势群体，理应受到社会的广泛关注和帮助，可事实上，社会对于精神病人的歧视却有增无减。家人对病人的亲情缺失，本来就加重了他们心理上的负担，而来自社会的种种歧视和不公正待遇，更加剧了他们的自卑心理，导致病情加重，进而成为危害公共安全的隐患。所以，救治精神病患者，不仅仅是单个家庭的事情，而是一项需要政府倡导、投入，有关部门提供服务，全社会共同关注，社会力量支持的社会性系统工程。帮助他们早日回归社会、回归正常的生活，全社会都要为之努力。毕竟，精神病患者身有所安，我们才能心有所安。
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