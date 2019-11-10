中国运鸿控股董事长李玉保受聘担任北大经济学院研究生校外导师
2019年11月8日，北京大学经济学院第六届专业硕士研究生培养研讨会暨校外导师聘任仪式在北京大学东旭学术报告厅召开。经济学院党委书记崔建华，经济学院专硕校内外导师，以及在校专硕研究生参加了本次会议。会议由院长助理陈仪副教授主持。会上，中欧经济合作与人文交流工作委员会执行副主席、中国运鸿控股董事长李玉保正式受聘为经济学院国际商务硕士校外导师。
李玉保董事长在交流中，代表中国运鸿控股对北京大学经济学院表示感谢，并简要介绍了运鸿集团的健康产业发展情况。他提出，经济学院作为百年院系，生源质量一直保持着很高水准，近年来也一直在不断推进人才培养模式的改革，为社会输送了一大批杰出人才。校内校外双导师制度，有利于在校研究生的理论学习与工作实践需要相结合，有利于他们的学生生涯与职业发展相结合，有利于学校发展与国家发展相结合。他还表示，中国运鸿控股愿与北大经济学院展开多方位的合作交流，未来中国运鸿还将整合资源，拓展与北大的合作深度和广度，在产学研等多个方面进行一系列实践与探索。
据了解，北大经济学院聘请校外导师，主要看重受聘者的实践经验、学术水平或技术专长以及在业内的影响力。凭借着在企业管理和健康产业领域的深入研究与丰富实践经验，李玉保董事长受到了北大经济学院的邀请，担任国际商务硕士研究生校外导师。值得关注的是，李玉保董事长还积极投身于社会公益。近日，中国运鸿控股向湖北省扶贫基金会捐赠1000万元帮扶10个村实施扶贫项目，这也是湖北省扶贫基金会有史以来接受到的最大的一笔民营企业捐赠资金。李玉保董事长表示，借助被受聘为经济学院专业硕士研究生导师这一契机，中国运鸿控股将长期保持与北京大学经济学院的良好沟通交流，助力经济学院的建设发展。
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