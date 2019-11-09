国家精神医学中心发布新标准

日前，国家卫生健康委发布《国家精神医学中心设置标准》、《国家精神区域医疗中心设置标准》、《国家神经疾病中心设置标准》和《国家神经疾病区域中心设置标准》。

上述文件明确，国家精神医学中心应为三级甲等精神专科医院，能够提供服务的精神科床位数不少于300张，收治的符合精神科疑难急重患者收治标准的患者至少占70%。同时，应为国家临床医学研究中心，获得精神专业国家临床重点专科建设项目不少于1个，拥有省部级重点实验室或国家重点学科等平台不低于3个。此外，应已构建精神疾病防治初级网络，建设适宜的重症精神疾病管理服务模式，推动国际精神疾病防治交流与合作。

文件明确，国家神经疾病中心应为三级甲等综合医院，相关科室设置齐全，应包括神经内科、神经外科与神经康复科等。具备独立的重症监护室，其床位数占科室床位总数≥8%；近3年，年均重症病例数至少2000例。在医疗服务能力方面，要已建成系统的神经系统常见病与罕见病、疑难危重症诊疗平台，能够利用多项核心技术开展诊疗。同时，要完成国家卫生健康委的医疗绩效指标。另外，在全国范围内开展神经系统重大疾病防治协作网络建设，网络覆盖医院至少100家。（姚常房）