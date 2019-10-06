秋季温差大，远离感冒做好三件事

秋天是呼吸道疾病逐渐增多的时候，特别是感冒，经常是一个不期而遇的意外，打扰着我们的生活、学习和工作。

天冷了还一身夏装，再年轻的身体也扛不住

小汤是一个90后女孩，一向身体健康。近日的南京早晚温差较大，但工作繁忙的她还是一身夏装，在各个业务单位间穿梭、忙碌着。大概三天前，小汤突然出现发热、咽痛、咳嗽等症状，自己在家多喝水、休息后仍然不见好转，流清涕、恶寒怕冷的症状很严重，于是便来到江苏省中医院呼吸科就诊。

接诊的呼吸科朱际平副主任中医师在为小汤检查后，诊断她是患上了因受凉引起的风寒感冒。小汤这才想起，三天前她乘坐高铁出差，当时车上空调很足，虽然当时穿着裙装的她感到一丝的凉意，但并没有及时添加衣物。下了高铁到家后，她就明显感到不舒服了。随后，朱主任为小汤开出了解表、祛风、散寒的中药口服，目前症状已明显好转。

远离秋季感冒，做好这三件事

秋季预防感冒第一件事：朱主任介绍说，最近门诊来了很多像小汤这样的患者，都是因受凉引起的感冒。秋季气温变化往往突然且迅速，早晚温差较大。天气冷了，但很多人仍然身着短袖、裙装等，不及时添加衣物是导致风寒感冒的主要原因。还有的患者喜凉怕热，即所谓“贪凉”，虽然气温已经明显降低，但仍然要开空调把室温调至很低，甚至食入大量冷饮等，也会诱发感冒。因此秋季预防感冒的第一件事，就是根据气温变化情况及时添加衣物。

秋季预防感冒第二件事：秋季天气秋高气爽，降水量减少，天气变得干燥。在干燥的情况下，呼吸道黏膜的抵抗力会明显下降，也容易感染病毒和细菌，诱发感冒、急性支气管炎等呼吸道感染性疾病。所以秋季预防感冒的第二件事，就是多饮水，保持呼吸道黏膜湿润，这样可以保持呼吸道抵御细菌和病毒的能力。除了多饮水外，秋季水果丰富，也可通过食用水果来增加水分摄入。但要注意的是，网络上关于“摄入维生素C来预防感冒”的说法是不正确的。现已经证明：大量口服维生素C并不能预防感冒，正常饮食摄入的维生素C已足够保持身体的抵抗力，多服用只会增加毒性。

秋季预防感冒第三件事：普通感冒，虽然不像流行性感冒那样具有极强的传染性，但在一定范围内也可能存在病毒的扩散和传染。因此秋季预防感冒的第三件事，就是预防病毒感染。病毒相互传染的最重要的途径，是通过空气中的飞沫传播，飞沫来自于患者喷嚏中的分泌物液滴。这些含有病毒的液滴可以通过患者喷嚏而被喷射到很远的地方和很大的范围，并且可以在空气中长时间飘浮。一旦被健康人吸入后，就会在呼吸道黏膜上沉积下来，感染病毒。除飞沫外，感染病毒的另一途径是通过手的接触传播。含有患者感冒病毒的分泌物可能沾染到患者的手上，然后通过握手或接触患者接触过的物品，将病毒传播给健康人，从而造成感冒病毒的扩散等。不过，在流通的空气环境下病毒存活的时间很短，因此保持室内空气的流通非常重要。其次，勤洗手以及在感冒多发的时间内使用一定浓度的消毒剂擦拭物品表面，也是预防感冒的重要手段。