准妈妈患感冒千万别“生扛”

随着冷空气的频频造访，气温开始一路走低。秋冬季是呼吸道传染病的高发季节，普通人尚且害怕“中招儿”，抵抗力偏弱的准妈妈就更是谈感冒色变，生怕陷入吃药影响胎宝宝发育，不吃药拖成重病造成母婴俱损的两难境地。那么，准妈妈能不能打流感疫苗？一旦出现感冒症状到底能不能吃药、要不要去医院？北京妇产医院内科副主任医师孙涛提醒，患感冒千万别“生扛”，特别是准妈妈们。

宅在家就安全？当心大宝把病毒带回家

孙涛主任介绍，孕期免疫力下降，多吃、少动，增加的脂肪给心肺功能带来更大的负担。这时的准妈妈们要适当锻炼，增加抵抗力。当然一定不要去人多且封闭的公共场所。此外，由于怀孕后体内激素变化，准妈妈在情绪上会出现波动。因此还要注意保持良好的心情。在饮食方面增加优质蛋白的摄入，比如鸡肉、鱼肉等动物蛋白。

其实，不少准妈妈为避免遭遇流感，都会尽量少去公共场所。孙涛主任特别提醒，宅在家中也难保万无一失。根据近年的临床病例分析，此前确诊流感的准妈妈有相当一部分都是在家中被传染的。特别是在二胎家庭中，一些准妈妈很可能是被上小学、幼儿园的大宝儿带回的病毒“击中”的。考虑到托幼机构、中小学是容易造成流感病毒交叉感染的场所，因此已有大宝的家庭，更要注重防范，大宝一旦患病，还要爸爸们承担照顾的责任，把大宝和妈妈隔离开来。在天气情况适宜时，注意室内通风换气。

准妈妈打疫苗 宝宝出生可自带免疫力

流感病毒既然无处不在、防不胜防，那么准妈妈们能通过打疫苗来预防吗？会不会造成胎宝宝的病毒感染？在这里，孙涛主任要给大家吃一颗定心丸。孙涛介绍，世界卫生组织WHO，2005年提出孕妇接种流感疫苗的建议，只要没有禁忌症者，妊娠各期均应接种流感疫苗。中国疾控中心发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南》中，已明确将“孕妇或准备在流感季节怀孕的女性”列入优先接种对象，且孕妇可在妊娠任何阶段接种。一些怀孕初期的准妈妈怕胎儿过小会造成危险的担心是多余的。

不过，孙涛主任提醒，这里提到的流感疫苗是灭活疫苗，而非减毒疫苗。接种疫苗后不仅准妈妈可以很大程度上减少患流感的几率，就连肚子里的宝宝也从中受益。通过胎传抗体，宝宝在出生后的6个月内都能带有抵抗流感病毒的能力。此外，考虑到流感疫苗接种后，需要两周左右的时间才能起效，建议大家在流感高发季到来之前进行接种，从而达到保护作用。6个月以上的宝宝可以进行流感疫苗的接种。

48小时内用药效果好 出现症状早就医

有些准妈妈担心到医院会造成交叉感染，或者担心用药会影响胎儿健康，往往选择生扛着而拖延医药。孙涛表示，这种做法很不可取。 目前，国内外大量研究证实孕妇罹患流感后发生重症、死亡和不良妊娠结局的风险更高。孙涛介绍，由于准妈妈在孕期机体会有很多变化，首先细胞免疫功能低下，更容易感染；子宫体增大，膈肌上抬，血容量增加，心率增快等，使心脏负荷明显增加，心脏代偿能力低下；还有呼吸系统的变化，静止状态下的通气量增加、耗氧量增加等，使呼吸系统的代偿能力下降；这种情况下，一旦患上流感，极易发展成重症，重症肺炎、心衰等，就是我们俗话说的“蚊子踢一脚就趴下”。同时，不仅母体受损，还会威胁到腹中宝宝的安全，可以造成胎儿呼吸窘迫、 心脏、神经管等先天畸形，甚至胎死宫内。 “目前医院的检查手段多样，通常流感病毒的病原学检查，一个小时就能得出检测报告，可以快速判断孕妇病情，便于及时对症治疗。” 孙涛建议， 孕妇一旦出现上呼吸道感染的症状，比如高热、鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、咳痰，甚至周身乏力、腹泻，最好到医院就诊。且尽早就医，就可在确认流感后立即对症下药。“比如，治疗流感的药物奥司他韦，这种药在发病后48小时之内用药，最能发挥效果。”

此外，孙涛提醒，无论是孕期还是哺乳期，都不是不能吃药，但一定是在医生指导下安全用药。

比如，一些孕妇或新手妈妈，担心自己吃的药，其药物成分会通过胎盘影响到宝宝，或通过乳汁进入宝宝身体。但其实有些药物是可以不通过胎盘屏障，和不进入乳汁的，也就不能影响到孩子，可以在医生指导下放心使用。（李洁）