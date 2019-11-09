北京精准用药研究与应用中心成立 助推实现个体化用药

日前，北京市精准用药研究与应用中心成立。据介绍，中心将在前期搭建的慢病、肿瘤、精神类疾病、抗排异治疗等药物研究及应用基础上，进一步解决临床研究成功率低的问题及推动实现个体化用药。

首都医科大学附属北京朝阳医院(以下简称“朝阳医院”)党委书记张金保表示，北京市精准用药研究与应用中心是该院于2019年7月发起成立，是集新药临床研究和以精准用药技术发现为目标的研究及转化平台。

他介绍，中心的主要任务是依托研究型病房建设，整合资源，高质量承接新药临床试验；以多维组学技术为依托，开展以精准用药为目标的生物标记物的研究及开发；开发具有药物临床应用决策能力的个性化用药数据库及预测模型；协同国内外知名的制药企业、医疗机构、高校及科研院所搭建医药协同创新联盟，提供开放、共享的科研平台，推动并孵育创新技术的成果转化。

张金保称，中心的成立运行将发挥首都北京的医疗资源优势，利用朝阳医院临床重点学科的资源与技术优势，加深医疗发展与基础研究的深度融合，告别“千人一药”。

当天，朝阳医院与中央民族大学生物成像与系统生物学研究中心签署组建科研协作联盟；与永泰生物制品有限公司、石药集团有限公司等7家公司签署组建医药协同创新联盟；与北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司、上海韧致医药科技有限公司等10家公司签署组建CRO临床试验协作联盟；与首都医科大学附属北京安定医院、中国医学科学院药物研究所等4家单位签署组建精神疾病治疗药物临床研究协作联盟；与北京医院、中国医科大学附属盛京医院等11家单位签署组建多发性骨髓瘤治疗药物临床研究协作联盟。

据悉，这些联盟将为加快药物上市及转化、推动并孵育基于创新技术的个体化诊疗体系、加快科技成果转化、实现精准检测手段和精准用药的有效结合等搭建合作共赢的生态圈。

会上，朝阳医院总药剂师刘丽宏谈到精准用药时，以该院对慢病人群精准用药研究成果为例介绍，该院在2015年6月成立了全国首家精准用药门诊，解决慢病患者用药的“疑难杂症”。

研究探索个体基因差异与不同用药反应之间的关系；探索个体基因差异与不同用药反应之间的关系，寻找中国人群与药效不佳或副作用风险高密切相关的基因变异，对患者进行更加精细的临床分类，设计专一性更强的药物和治疗方案，以达到简化药物治疗、选择理想的药物和把副作用减少到最少的目的。

研究成果显示，精准用药不仅能满足患者药物治疗需求，还能减少患者用药成本，人均减少用药品种0.5种，精简药物最多者从23种减少至6种，一年人均降低药费367.27元。同时，还提高了治疗管理达标率。

今天，朝阳医院还举办了“医药协同、走进朝阳”企业见面会，15家企业参观了该院门诊、病房及研究中心。(杜燕)