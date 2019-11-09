山寒水冷 温补养精 冬季时节学会“收藏”

昨天是二十四节气中的立冬，也是冬季的第一个节气，意味着秋季的结束和冬季的开始。中医认为，人体与自然界一样，“万物皆生于春，长于夏，收于秋，藏于冬”，因此从立冬开始，就要进入“收藏”阶段，以达到与自然和谐的状态。

北京儿童医院顺义妇儿医院中医科主任李歆专门带来立冬养生攻略，教大家在这个时节“收藏”。

【饮食篇】

立冬饺子 温补为主

在古代，立冬是相当重要的日子。俗话说：“立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”。在北方，立冬吃饺子已有上百年的历史。立冬又称“交冬”，意为“秋冬之交”。饺子有“交子之时”的意思，立冬吃饺子意味着秋、冬季节的交替。

李歆指出，立冬之后的饮食要以温补为主，不同的饺子馅料功效也不相同，应根据自身情况选择馅料，羊肉、牛肉、韭菜、茴香、萝卜、白菜等都是立冬水饺馅料的不错选择。

民间有“立冬、补冬”的习俗，但是在生活水平不断提高、饮食愈加丰富的情况下，特别是高血压、高血脂、高血糖人群，不建议过度温补。

【起居篇】

早睡晚起 养精蓄锐

立冬时节，起居调养强调“早卧晚起，必待日光”。早睡可养人体阳气，迟起可养人体阴气。也就是说，在寒冷的冬季，应当早睡晚起，日出而作，保证充足的睡眠时间，以利阳气潜藏，阴精积蓄。

立冬过后，阳气不足会导致一部分人格外怕冷，甚至手脚冰凉。“足少阴肾经起于足小趾，足心涌泉穴为其主穴。”李歆建议，睡觉前先用温水泡脚，然后点按涌泉穴，这样做可以御寒保暖，还可以强肾固本。

此时，北方开始集中供暖，室内空气更加干燥。睡觉时，应适当增加室内湿度，相对湿度维持在50%左右，避免口鼻黏膜干燥导致上呼吸道感染、鼻出血等疾病多发。

【运动篇】

坚持锻炼 避免受凉

立冬时节，天气寒凉，参加体育锻炼的人也大大减少。民间谚语称：“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗”，说明了冬季锻炼的重要性。冬日虽寒，大家仍要持之以恒进行身体锻炼。“冬季锻炼不但可以舒筋活络，提高人体抗寒能力，还可以通畅血脉，增强体质、提高免疫力，减少患病几率。”李歆表示。

冬季最好选择缓和的运动，避免剧烈运动，若汗出过多，造成阳气外泄，是对人体有所损耗的。当然，这种情况也是因人而异，如果素体强健，营养状况好，不必过于拘泥于此，只要注意防止运动损伤，避免大汗后受凉受风即可。

【衣着篇】

防寒保暖 护背护心

冬季到来，防寒保暖最重要，根据《黄帝内经》中“去寒就温”的养藏原则，内衣应以温暖舒适为主，外衣可选用暖色和色度较深的面料，如红、橙、黄、藏青、铁灰等色。此外，帽子、鞋袜、围巾等，也应根据季节变化合理选用。

人一旦受寒，就会损伤人体的阳气，出现上呼吸道感染或陈疾复发、加重等现象。对于老人、儿童和患有胃及十二指肠溃疡以及心脑血管疾病的人来说，暖背尤其重要。此时，穿一件贴身的棉（羽绒）背心是最好的选择。

李歆提醒，冬季穿衣不宜过暖过寒、急穿急脱、忽冷忽热，以防机体因缺乏耐受风寒的能力，且抗邪防病能力减弱而生病。