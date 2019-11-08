牙周越差，血压越高
重度牙周炎患者高血压风险会上升49%
牙齿就像一面镜子，可以反映全身的健康状况，以及疾病发作风险。一旦牙周出现问题，就可能导致牙齿松动，甚至其他疾病，必须引起重视。英国伦敦大学学院伊斯特曼牙科研究所研究人员发现，有牙周炎的人更有可能患高血压。
研究人员对26个国家的81项研究进行分析显示，牙周炎越严重，患高血压的几率越高；中重度牙周炎会使患高血压风险上升22%，重度牙周炎使高血压患病风险上升49%。而且，牙周炎患者的平均动脉血压明显高于非牙周炎患者，相当于前者的收缩压升高了4.5毫米汞柱，舒张压升高了2毫米汞柱。这个差异不容忽视，因为血压平均升高5毫米汞柱与死于心脏病发作或中风的风险上升25%之间存在相关性。
研究人员进一步对治疗牙周炎和降低血压之间的关系进行了分析。在12项干预性研究中，有5项显示患者在治疗牙周疾病后血压下降，这种变化甚至发生在血压正常的人身上。
发表在《心血管研究》上的这项研究认为，牙周疾病和相关的口腔细菌，会导致全身炎症，从而影响血管功能。常见的遗传易感性也可能与吸烟和肥胖等共同风险因素一起发挥作用。这一发现表明，有牙周疾病的患者应了解其患上高血压的风险，通过改变生活方式，如积极运动和摄入健康饮食，并治疗牙周疾病等来降低疾病风险。 （王海洋）
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