心衰患者如何带病生存

心衰指心肌受到严重伤害，令心脏无法正常泵出足够的血液来供应身体各个器官活动及代谢的需求，心脏因此渐渐变得肥大，失去功能。心衰患者不仅要积极接受治疗，更应关注自身生活，提高生活质量。近日，“美国有线电视新闻网”总结了心衰患者带病生存的几个有效方法。

充分了解病情。患者对心衰知识了解得越多，就越容易接受疾病。他们应严格遵循治疗方案，知道应该做什么和为什么要这样做，有助于更好地接受治疗。多问医生，多查看医学书籍和专业网站，是充分了解病情的好方法。

控制食盐摄入量。过量摄入盐分会让身体保留大量水分，给已经虚弱不堪的心脏和血管施加额外的压力。低盐饮食意味着不吃加工食品和咸味零食，如炸薯片和咸菜等，尽量选择新鲜食物和标有“不加盐”或“低盐”的食物。

多吃新鲜果蔬。为保持心脏健康，患者需要多摄入维生素和矿物质，而新鲜果蔬是这些营养素的优质来源，其中一种关键的营养素是钾。有些治疗心衰的药物会造成患者体内钾流失，钾含量不充足，心跳就会不规律。钾的来源包括香蕉、甜瓜、豆类、葡萄干、土豆和甜菜等。过量的钾也会对心脏造成损害，所以要适量摄入。

控制脂肪摄入量。患者应当尽量少摄入饱和脂肪和反式脂肪。这些不健康的脂肪会导致虚弱的心脏工作起来更费劲。当心脏承受压力时，液体就会在体内积聚。脂肪还会导致动脉斑块形成，引起心脏病发作。

每天称体重。心衰患者必须每天称体重，而且最好是每天同一时间在同一台体重秤上称，并在日历上记录体重读数。体重突然增加意味着病情正在恶化，患者应采用循序渐进的方法科学减重。

减去多余的体重。体重过大会使虚弱的心脏承受更多压力，减重的两种最佳方法是减少热量摄入和多运动。

勤运动。生命在于运动，心衰患者也不例外。心衰可能导致患者运动耐力下降，一些患者觉得在医院里进行规定的康复训练就够了，但其实，规律运动对出院后疾病的管理也至关重要。因为，坚持运动有助减轻疲劳感，增强心脏力量，提高肺活量。不过，每个人的身体状况不同，所能承受的运动强度也不一样，因此在开始运动前一定要咨询专业的运动医师，确定适合自己的运动种类和强度。一般来说，每天运动25~30分钟比较好，在开始运动前，最好进行5~10分钟的热身。不推荐心衰患者进行推举等无氧运动，会加重心脏负担。患者可做些分量较轻的力量训练、拉伸和有氧锻炼，如散步和水中有氧健身操。

按时服药。一般，医生会给患者开利尿剂，以减少液体在体内积聚。作为治疗方案的一部分，患者还需要服用β受体阻滞剂和血管紧张素转换酶抑制剂。它们可减轻患者心脏承受压力，防止病情恶化。患者要知道药物的作用是什么，以及服药量和时间，出现副作用时要及时告知医生，以便调整用药。

戒烟戒酒。吸烟和饮酒会使心脏工作更费力，心跳速度加快，所以吸烟或饮酒的心衰患者应当在医生指导下逐渐戒烟戒酒。(周 铭 编译)