耳鸣如蝉，试试左慈丸

河北省中医院主治医师 徐伟超

刚刚办理退休手续的王先生不知道怎么了，最近总是耳鸣如蝉声，尤其是夜深人静，躺在床上，更加明显。他去了耳鼻喉科做了很多检查，没发现什么实质性疾病，耳鸣却一直存在，便寻求中医诊治，经辨证他是“肾阴不足，虚火上升”，医生给他开出了“耳聋左慈丸”的处方。

耳鸣， 指患者自觉耳中响起周围环境中并没有的声音，常给患者生活和工作带来一系列的不良影响，进一步导致抑郁、焦虑、烦躁等不良心理症状。中医认为，人过中年，身体素质开始下降，肾精渐渐不足以上充于耳，导致听力器官衰老、听觉功能减退。病情轻微者可表现为耳鸣，有的如蝉，有的如潮，严重者可能耳聋失聪，正如《杂病源流犀烛》所说：“耳鸣者，聋之渐也。”

耳聋左慈丸出自清代医家凌奂所著《饲鹤亭集方》，由磁石、柴胡、地黄、山萸肉、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻各等份，炼蜜成丸，淡盐汤送下，具有滋阴潜阳、益肾聪耳之功效，可用于治疗肝肾阴虚，肝阳上亢，头昏脑涨，耳鸣耳聋等症。该药是由六味地黄丸加柴胡、磁石组方而成，《本草纲目》记载磁石具有“明目聪耳，止金疮血”的功效；六味地黄丸可滋养肝肾之阴，佐以柴胡轻浮升阳，磁石重镇潜阳，标本同治，补泻兼施，起到耳窍得明之功，对于“肾水不足，虚火上升，头眩目晕，耳聋耳鸣”最为对证，但对耳鸣如潮的患者不适用。送服该药时，一定选用淡盐水送服，因为咸入肾经，可引药入经。

近年来经过临床验证，耳聋左慈丸还可用于治疗头痛、目暗昏花、视物不清、哮喘及白内障证属肝肾阴亏、虚火上炎者；对于药物中毒性耳聋、神经性耳聋及突发性耳聋，均有治愈报道。服用该药期间，患者应注意饮食调理，忌食或少食辛辣刺激及油腻之物，并在医师指导下应用。