国家“学生饮用奶计划”推广工作开启新篇章

11月6日，中国奶业协会组织召开的“聚焦健康 创新求变 谋划未来”国家“学生饮用奶计划”推广工作会在杭州成功举办。

原农业部党组成员、中国奶业协会战略发展委员会常务副主任毕美家在致辞中指出，我国奶业历经70年风雨历程，取得了举世瞩目的成就，产业整体素质不断提升，生鲜乳和乳制品品质持续提升，奶业竞争力进一步增强，中国奶业已走向了新征程，开启了新篇章。他强调，学生营养和健康状况直接关系到一个国家的人口素质、发展水平和国际竞争力，实施“学生饮用奶计划”是世界上许多国家为改善学生营养和健康状况而采取的一种通用而有效的做法。国家“学生饮用奶计划” 推广工作应遵循国务院相关文件精神和总体要求。毕党组表示，新时期，面临新的发展形势，中国奶业协会将明确发展方向，总结经验和做法，研究困难和问题，拿出建议和举措，努力开创国家“学生饮用奶计划”推广新局面。

刘亚清秘书长在会上作了《国家“学生饮用奶计划”推广工作报告》。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清在报告中指出，本次“聚焦健康，创新求变，谋划未来”，国家“学生饮用奶计划”推广工作会主要是深刻领悟十九届四中全会精神，加强改革创新，加强与时俱进，不断自我完善，不断自我发展；主要是深入贯彻国办《意见》精神，落实“增加学生饮用奶种类，扩大校园覆盖范围”的要求；主要是展示成就，总结经验，创新求变，开启新征程，谱写新篇章！

刘亚清表示，要科学研判我国“学生饮用奶计划”推广的现状和形势。国家“学生饮用奶计划”推广已19个春秋，孜孜不倦，戮力同心，取得阶段性辉煌。目前全国学生饮用奶日均供应量1850万份以上，惠及2200万中小学生，覆盖全国31个省、自治区、直辖市的6万所学校。在册学生饮用奶生产企业117家，隶属70家集团公司，分布在全国的28个省、自治区、直辖市，日处理生鲜乳总能力5万多吨。备案学生饮用奶奶源基地366家，分布在全国29个省、自治区、直辖市，泌乳奶牛总存栏近40万头，日均供应生鲜乳1万多吨。国家“学生饮用奶计划”的顺利实施，对改善和提高我国中小学生营养健康水平，促进乳品消费和奶业振兴起到了积极作用。

此外，部分试点企业代表、学生奶推广机构代表及业内专家齐聚一堂，围绕《学生饮用奶增加产品种类试点工作方案（讨论稿）》展开座谈交流，为试点工作的组织实施出谋划策，保障稳妥、有序推进试点工作。增加学生饮用奶产品种类试点，是贯彻落实国办《意见》精神和总体要求的具体举措。试点是为了探索新途径、积累新经验，贵在实干；是为了以点为引，以点带面，为更深入的科学发展破局开路。