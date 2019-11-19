伊利牵头推广常温类发酵乳 全面保障学生营养供给
日前，国家“学生饮用奶计划”推广工作会召开。会上，伊利成为首批国家“学生饮用奶计划”新增产品种类试点企业，未来将在校园牵头推广常温类发酵乳产品。据了解，此次会议以“聚焦健康·创新求变·谋划未来”为主题，旨在贯彻《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》精神，落实“增加学生饮用奶种类，扩大校园覆盖范围”的要求。原农业部党组成员、中国奶业协会战略发展委员会常务副主任毕美家，中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清，以及国家“学生饮用奶计划”专家代表和各学生饮用奶生产企业负责人等200余人参会。
国家“学生饮用奶计划”推广工作会现场
自2000年农业部、教育部等七部委联合发起实施国家“学生饮用奶计划”起，19年来国家接连取得阶段性成就。毕美家表示，学生营养和健康状况直接关系到一个国家的人口素质、发展水平和国际竞争力。国家“学生饮用奶计划”的顺利实施，对改善和提高我国中小学生营养健康水平，促进乳品消费和奶业振兴起到了积极作用。
刘亚清秘强调，实施国家“学生饮用奶计划”是一项关系国家、民族根本利益的长远大计，是一项必须长期坚持下去的重要战略计划。未来，中国奶业协会将明确发展方向，总结经验和做法，研究困难和问题，拿出建议和举措，努力开创国家“学生饮用奶计划”推广新局面。
伊利集团副总裁刘春喜在会上分享了学生饮用奶推广工作思路和实践经验时表示，未来，伊利集团将为学生提供更多饮用奶品种选择和营养供给。
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