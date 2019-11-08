大脑太兴奋易短寿
若想健康长寿，既应保持身体适度运动，又应努力做到“心静如水”。美国一项新研究称，大脑神经过度活跃与寿命缩短具有关联性。动物实验表明，抑制大脑神经活动可以延寿。
为探寻神经活动与寿命之间的关系，美国哈佛大学医学院遗传学和神经学教授布鲁斯·杨克纳带领研究团队，对数百位志愿者捐献的遗体大脑进行基因表达规律检测分析，参试者死亡年龄从60岁至100多岁不等，生前未患过阿尔茨海默病等认知障碍。结果显示，相较于寿命中止在60~80岁者，活到85岁以上的长寿人群，大脑中与神经兴奋相关的基因普遍不活跃。随后，研究人员通过对小鼠、线虫及人类脑组织的进一步分析，发现一种叫做REST的蛋白可以抑制神经兴奋。在动物模型实验中，阻断REST或其等效物可导致更高强度的神经活动和动物早亡，而增强REST则会出现相反结果。研究报告发表于《自然》杂志上。
该发现提供了神经系统活动影响人类寿命的第一个证据。杨克纳教授表示，REST蛋白会出现在健康老年人的大脑中，保护大脑不受神经退行性疾病的侵袭，百岁老人脑细胞中的REST蛋白明显更多。该研究目前尚处于初步阶段，但它为延缓衰老和延长寿命提供了新的可能性，也为治疗老年痴呆症、躁郁症等神经疾病提供了参考。 （林 帆）
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