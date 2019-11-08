记忆力减退和阿尔茨海默病是老年人群中最常见的神经系统疾病，而头痛、偏头痛作为神经系统障碍普遍存在于各个年龄段人群中。近日，一项发表于《老年精神病学》杂志上的新研究，针对偏头痛与记忆力之间的关联展开了调查。

加拿大滑铁卢大学苏珊博士深入到679个社区，对上千名65岁以上老年人进行走访调查，结果发现，偏头痛是使记忆力出现问题，以致患上阿尔茨海默病的重要风险因素。该发现有助于更早发现神经退行性疾病高危人群，指导人们制定新的预防策略。（徐 蔓）