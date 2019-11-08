消化差，经常喝碗炒米粥
糖友和减肥者慎喝
方 元
受访专家：北京营养师协会理事、中国注册营养师 于仁文
在南方很多地区，有将大米炒熟后熬粥的传统，这样做出来的炒米粥不但味道香浓，而且更容易消化吸收，特别适合消化不好的人。
中国农业大学食品科学与营养工程学院食物营养研究室的实验数据表明，炒米粥的淀粉水解指数比生米煮成的大米粥高出13%。这个指数越高，意味着消化起来更容易、更彻底。测定淀粉组分也发现，和生米煮成的粥相比，炒米粥的抗性淀粉（2小时之后还不能消化的淀粉）降低了30%。同时，炒米粥的快速消化淀粉（20分钟内就完全消化的淀粉）比例上升30%。
北京营养师协会理事、中国注册营养师于仁文介绍，炒米粥具体做法为，锅上火烧干后，倒入大米用中小火慢慢翻炒，直到大米颜色开始变黄后改小火。继续翻炒至大米变为褐黄色或咖啡色为止。炒米中加水（一般与正常熬粥的水量相同），大火烧开后改小火慢熬至黏糯即可。大米还可以换成糙米、小米、胚芽米等，营养更丰富。
除了消化不好的人，身体虚弱的产妇和腹泻的人，也很适合喝炒米粥，不但可提供营养，还有很好的养胃功效。需要提醒的是，对于那些消化能力很强的人来说，特别是糖尿病人和减肥者喝这些快速消化的炒米粥是不利的。它们会快速升高血糖，而且会令人很快感到饥饿，不利于减肥。(特约记者 方 元)
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