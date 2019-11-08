葛根桂枝汤缓解肩周炎

安徽读者黄女士咨询：我工作每天都要用电脑，最近出现了肩周炎。我在网上看到一个缓解肩周炎的方子：用葛根12克、桂枝9克、芍药9克、炙甘草9克、生姜9克、大枣4枚（掰开），先加水煮葛根数沸，再加入其他药物，水煎温服。请问专家，这个方子有效吗？

南京市中西医结合医院疼痛科主任周建斌解答：这个方剂是从桂枝汤加减得来。桂枝汤是《伤寒论》中滋阴和阳、调和营卫、解肌发汗的方子，由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣组成。用桂枝汤治肩周炎，其机理是调和营卫、温通经络。方中，桂枝通阳止痛、横行肢节，引诸药抵达肩、臂、手指，故又为上肢病的引经药；葛根提升阳气、疏通经脉；生姜助桂枝散寒邪；大枣、炙甘草补中益气。桂枝、生姜味辛甘，化为阳气，提升人体保卫肌表、抗御外邪的能力；芍药、大枣味酸甘，化为阴气以滋阴；桂枝、芍药相配伍，一发散一收敛；生姜、大枣、炙甘草共用，可调和经络气血。

值得注意的是，胸廓出口综合征、颈椎病、上胸部占位性病变都会有类似肩周炎的症状，需要仔细辨别，否则耽误最佳诊疗时间。若反复出现肩部及上肢疼痛，建议及时到医院疼痛科就诊。生活中要尽量减少寒冷刺激，注意颈肩部保暖。▲