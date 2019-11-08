葛根桂枝汤缓解肩周炎
安徽读者黄女士咨询：我工作每天都要用电脑，最近出现了肩周炎。我在网上看到一个缓解肩周炎的方子：用葛根12克、桂枝9克、芍药9克、炙甘草9克、生姜9克、大枣4枚（掰开），先加水煮葛根数沸，再加入其他药物，水煎温服。请问专家，这个方子有效吗？
南京市中西医结合医院疼痛科主任周建斌解答：这个方剂是从桂枝汤加减得来。桂枝汤是《伤寒论》中滋阴和阳、调和营卫、解肌发汗的方子，由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣组成。用桂枝汤治肩周炎，其机理是调和营卫、温通经络。方中，桂枝通阳止痛、横行肢节，引诸药抵达肩、臂、手指，故又为上肢病的引经药；葛根提升阳气、疏通经脉；生姜助桂枝散寒邪；大枣、炙甘草补中益气。桂枝、生姜味辛甘，化为阳气，提升人体保卫肌表、抗御外邪的能力；芍药、大枣味酸甘，化为阴气以滋阴；桂枝、芍药相配伍，一发散一收敛；生姜、大枣、炙甘草共用，可调和经络气血。
值得注意的是，胸廓出口综合征、颈椎病、上胸部占位性病变都会有类似肩周炎的症状，需要仔细辨别，否则耽误最佳诊疗时间。若反复出现肩部及上肢疼痛，建议及时到医院疼痛科就诊。生活中要尽量减少寒冷刺激，注意颈肩部保暖。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn