银猴参斛菇肚汤开胃生津
蓝森麟
脾胃虚弱的患者适宜温补。在此推荐一款银猴参斛菇肚汤，适合一般人群服食，也可用于脾肺虚弱所致诸症的辅助治疗。
取银杏60克，猴头菇50克，党参、铁皮石斛各30克，香菇6只，红枣3枚，生姜3片，猪肚1只（约750克）。先将银杏放入沸水中稍焯，捞出，去掉种皮及胚芽；猴头菇、香菇分别用温水泡软后，去除硬梗，洗净切块；红枣劈开，去核；将备好的食材连同洗净的石斛、党参、生姜片一齐塞进猪肚内，用竹签缝住切口，置于砂锅内，加入清水3升、白酒少许，大火煮沸后改用小火熬2小时；取出猪肚、倒出食物，猪肚切块一齐倒回砂锅内，再煮5分钟，精盐调味即可。
食材中，银杏善于敛肺定喘、止带缩尿；猴头菇长于健脾养胃、安神、抗癌；党参善健脾益肺、养血生津；石斛善益胃生津、滋阴清热、益肝肾明目、强筋骨；香菇能扶正补虚、健脾开胃、化痰理气、解毒、抗癌；猪肚补虚损、健脾胃；姜、枣调和脾胃。诸物合烹，味道鲜香可口，平和滋润，有良好的健脾益气、开胃生津、润肺化痰、养血润燥、补益肝肾作用。▲
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