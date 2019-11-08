烟草零售商不得向未成年人卖电子烟

八部门联合印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，要求不得向未成年人销售电子烟，在地方控烟立法、修法及执法中要积极推动公共场所禁止吸电子烟。加强影视作品中吸烟镜头的审查，对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧，不得纳入各种电影、电视剧评优活动。

新京报讯 如何阻止青少年吸第一支烟，再度提上议事日程。昨日，国家卫生健康委员会等八部门联合印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》（以下简称《通知》），要求不得向未成年人销售电子烟，在地方控烟立法、修法及执法中要积极推动公共场所禁止吸电子烟。

国家卫健委表示，将联合各部门开展一次青少年控烟专项行动，并建立完善青少年控烟长效机制。

禁将电子烟作为戒烟方法进行宣传

近年来，我国电子烟使用率在青少年人群中呈明显上升趋势。不少商家宣传电子烟作为传统烟草的替代品，可以帮助戒烟，而且对身体健康无害。

《通知》明确，电子烟烟液成分及其产生的二手烟（包括气溶胶）均不安全，目前尚无确凿证据表明电子烟可以帮助有效戒烟。为此，《通知》要求全面开展电子烟危害宣传和规范管理。各地要主动加强对电子烟危害的宣传教育，不将电子烟作为戒烟方法进行宣传推广，倡导青少年远离电子烟。在地方控烟立法、修法及执法中要积极推动公共场所禁止吸电子烟。

同时，结合中小学校周边综合治理等专项行动，警示各类市场主体不得向未成年人销售电子烟，尤其是通过互联网向未成年人销售电子烟，有效防止青少年误入电子烟迷途。

不得向未成年人出售烟草制品

按照我国法律规定，商家不得向未成年人售烟，但现实中这一现象屡禁不止。针对此问题，《通知》要求严厉查处违法向未成年人销售烟草制品。烟草专卖零售商须在显著位置设置不向未成年人出售烟草制品的标识，不得向未成年人出售烟草制品。任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络零售烟草专卖品，如网络购物平台、外卖平台、社交平台等。

青少年容易受烟草广告引诱而尝试吸烟，《通知》提出，各地要进一步加大对违法烟草广告的打击力度。任何组织和个人不得在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告，不得利用互联网发布烟草广告，不得向未成年人发送任何形式的烟草广告。

控烟知识将纳入中小学健康课程

《通知》还要求，加强影视作品中吸烟镜头的审查。严格控制影视剧中与剧情无关、与人物形象塑造无关的吸烟镜头，尽量删减在公共场所吸烟的镜头，不得出现未成年人吸烟的镜头。对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧，不得纳入各种电影、电视剧评优活动。

此外，《通知》提出要充分发挥学校教育主渠道作用，将烟草危害和二手烟危害等控烟相关知识纳入中小学生健康教育课程，加快培育青少年无烟文化。要加强无烟学校建设，任何人不得在校园禁烟区域及其他未成年人集中活动场所吸烟，严肃查处中小学校园内和校园周边违规销售烟草制品行为。学校要加强管理，在校园醒目位置设置禁烟标识和举报电话，加强日常巡查管理。

■ 前瞻

多部门将开展青少年控烟专项行动

国家卫健委有关负责人表示，烟草对健康的危害已经成为当今世界最严重的公共卫生问题之一，减少青少年吸烟是降低吸烟率的关键，青少年控烟对于整体控烟工作有着决定性重要意义。

上述负责人指出，《通知》聚焦当前青少年控烟存在的主要问题，以现有青少年控烟相关法律法规及政策文件为基础，如《未成年人保护法》《广告法》《烟草专卖法》等，结合当前控烟形势、任务和要求，对当前青少年控烟提出了要求。

《通知》强调“把做好青少年控烟作为当前控烟工作重点”，作为实现“2030年15岁以上人群吸烟率降低到20%”控烟目标的重要举措；要求通过加强青少年控烟工作，有效阻断青少年吸烟，减少新增吸烟人口，实现既定控烟目标。

为保障各项要求落到实处并发挥持久作用，《通知》还特别强调建立完善青少年控烟长效机制，对各有关部门进行职责分工。

据介绍，国家卫健委将联合各部门开展一次青少年控烟专项行动，加快形成多部门齐抓共管、媒体及公众广泛参与监督的常态化机制，为青少年远离烟草烟雾营造良好的社会环境。

■ 建议

专家：提高烟草价格可更有力控烟

自2003年中国签署加入《世界卫生组织烟草控制框架公约》至今，中国政府控烟履约的步伐一直在加快。特别是近年控烟政策不断升级，目前，全国已有18个城市出台了“禁烟令”，尤为重要的是北京、深圳、上海等城市室内公共场所实现全面禁烟。

今年6月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，明确提出实施控烟行动。记者注意到，控烟行动中有多项目标举措都与青少年控烟息息相关，其中特别强调要关注青少年吸烟问题，为青少年营造远离烟草的环境。

中国控烟协会副会长姜垣认为，防止青少年成为吸烟者是控烟政策非常重要的一个方面，营造青少年远离烟草的良好社会环境，仍然任重道远。

据新京报此前报道，调查显示，我国青少年吸烟率为6.9%，尝试吸烟率为19.9%，还有1.8亿儿童遭受二手烟的危害。

姜垣建议，应采取提高烟草价格等更有力的控烟措施，防止青少年吸第一支烟。她指出，对成人和青少年来说，最有效的控烟措施是提高卷烟零售价格，尤其对青少年更有效。因为青少年没有收入，对烟草价格更敏感。研究表明，卷烟价格提高10%，青少年吸烟率将下降超过10%。

但现实中，烟草制品价格低廉，烟草销售点对未成年人购烟不加制止。姜垣称，2014年中国疾控中心的一项调查显示，80%的青少年可以轻易买到卷烟，不少商铺甚至把一包烟拆开，单支卖给青少年。

姜垣认为，提高烟草价格的同时还应禁止形式多样的烟草广告、促销和赞助活动，防止青少年在无形中认同、接受并最终成为吸烟者。

■ 背景

电子烟列入地方“禁烟令”

新型电子烟的出现，对青少年尝试吸烟产生了极大的诱惑。今年7月，国家卫健委规划司司长毛群安曾表示，与2015年相比，接受调查的人群中听说过电子烟的比例、曾经使用过电子烟的比例，以及现在使用电子烟的比例都有所提高，而且重点都是年轻人。毛群安透露，国家卫健委正在会同有关部门开展电子烟监管的研究，计划通过立法的方式，对电子烟进行监管。

记者注意到，目前电子烟已被列入杭州、深圳等地的地方性控烟法规。今年1月1日起实施的《杭州市公共场所控制吸烟条例》将电子烟纳入了公共场所禁烟范围。今年6月新修订的《深圳经济特区控制吸烟条例》也将电子烟纳入控烟管理。

国家烟草专卖局、国家市场监管总局日前发布通告，防止未成年人通过互联网购买并吸食电子烟，敦促关闭电子烟网络销售渠道。

新京报记者 许雯