就该给影视剧戴上“烟草过滤嘴”

日前，国家卫健委等八部门下发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，通知强调，电影电视剧主管部门要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，最大程度地降低影视明星吸烟镜头对青少年的影响。对于有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。

这则通知虽然算不上对影视剧的“禁烟令”，但起码算得上一个“限烟令”。实际上，早在2011年初，彼时的广电总局就曾发出通知，要求严格控制影视剧中的吸烟镜头，并拉出了几条负面清单。此番八部门联合下发影视剧“限烟令”，并不是简单重申，而是一种治理升级。

八部门参与治理彰显了政府对青少年控烟工作的重视，展现了政府严控影视剧吸烟镜头的决心，向全社会释放了一个非常强烈的信号。比之一个部门单打独斗，八个部门拥有更多监管资源、监管手段，可以形成监管的交叉火力，形成综合治理的态势。“限烟令”着重强调了对影视剧吸烟镜头的审查，显然，映前审查是一种非常有力的前置措施，能够有效删卡吸烟镜头，净化影视剧。“限烟令”也将过度展示吸烟镜头的影视剧不得评奖的范围由原来的“总局举办的各种电影、电视剧评优活动”拓展到“各种评优活动”，又拧紧了一扣。

我国是吸烟大国，多年来长期占据着几个与烟草销售、吸烟、疾病等有关的数据“第一”位置，而与青少年有关的几个吸烟数据更是让人忧心忡忡——我国青少年吸烟率为6.9%、尝试吸烟率为19.9%、还有1.8亿儿童遭二手烟危害……当前的吸烟状况距“到2030年15岁以上人群吸烟率降低到20%”的目标，仍有很大差距，控烟形势非常严峻。

青少年大都有猎奇心理，有些青少年自制力弱，喜欢模仿他人动作，尤其喜欢模仿影视明星的行为和生活方式，影视剧中的吸烟镜头会对青少年产生很深的负面影响。有调查显示，在影视剧中看见烟草镜头的青少年尝试吸烟的可能性增加3倍，不吸烟的青少年如果其偶像吸烟，则他们对吸烟行为认同的可能性提高16倍。但揆诸现实，很多影视剧依然是烟雾缭绕。从2011年起，中国控烟协会连年评选影视剧中的“脏烟灰缸奖”，获“奖”影视剧的吸烟镜头数量和时长更是令人咋舌。影视剧的吸烟镜头堪称一种屏幕污染，对青少年是一种不良的示范、诱导或鼓励，对影视剧中的吸烟镜头进行限制势在必行。

诚然，生活中的吸烟行为随处可见，影视剧作为一种艺术，来源于生活，影视剧的吸烟镜头也是对生活的反映，但是，艺术还应该高于生活，严控影视剧中的吸烟镜头，顺应了保护青少年健康的需求，顺应了控烟的大势，恰恰是艺术高于生活的体现，符合艺术传播的规律。给影视剧戴上“烟草过滤嘴”尽管不能彻底屏蔽吸烟镜头，但可以大幅削减吸烟镜头，减轻对青少年的不良影响。希望八部门全力落实“限烟令”，能够让“限烟令”真正产生执行力、制约力，真正产生烟草过滤效果。（李英锋）