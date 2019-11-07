无锡国际生命科学创新园亮相进博会 致力打造生物医药产业集群

近日，由阿斯利康与无锡政府及无锡高新区政府合作共建的无锡国际生命科学创新园，首次亮相中国国际进口博览会（以下简称进博会）阿斯利康展台，并与多家海内外企业及机构与无锡国际生命科学创新园达成合作。

当天，阿斯利康与中金资本共同打造的医疗健康产业基金也与无锡市高新区政府正式签约，宣布支持无锡国际生命科学园的入驻企业，推动优质创新项目的孵化成长及成果转化。同时，园区还与澳大利亚贸易投资委员会（Australian Trade and Investment Commission）签署战略合作意向，并与中国香港的再心生物科技有限公司（Novoheart）和英国的九康全球有限公司（Ninehealth）签署了园区入驻协议。

无锡市政府副市长、高新区党工委书记、新吴区委书记王进健表示：“以生物医药为引领的生命科学产业是当今世界最富活力的新兴产业，是全球未来产业竞争的热点领域。无锡多年来致力于发展生物医药产业，并形成了以创新药物、医疗器械、智慧医疗与健康服务四大产业为主导的生物医药产业集群。”

对此，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“无锡国际生命科学创新园是一个汇聚全球医疗智慧与创新力量的平台，我们希望借进博会的平台展示海外创新，推动创新引进，促进海内外合作，共同打造生命科学生态圈，惠及中国乃至全球患者。”

此次进博会，无锡国际生命科学创新园还带来了由入驻园区企业提供的四大创新设备：英国的医疗设备公司晴空医疗（ClearSky）带来的帕金森病异动症监测仪器LID监测仪，该设备通过叩指运动及进化算法对神经性退行疾病开展鉴别、诊断和监测；专注人工心脏工程研究的中国香港再心生物科技有限公司（Novoheart）带来了“人造心脏”微型人类心脏多层生物反应器；中国台湾的医疗设备公司心诚镁行动医电展示了便携式型雾化器Pulmogine等。

阿斯利康与无锡市政府在今年3月举行的博鳌论坛上宣布双方将合作共建无锡国际生命科学创新园继项目，并于9月正式开园，首批十家企业宣布签约入驻。无锡国际生命科学创新园是阿斯利康全球创新孵化理念在中国大陆落地的首站。在该项目中，阿斯利康充分发挥跨国企业桥梁作用，凭借多年深耕中国市场的洞察，以及丰富的全球资源和运营经验，为入驻创新园的企业提供从疾病领域洞察到商业化运用的全面支持，并与园区入驻企业进行业务合作，切实做到帮助创新型企业在中国真正落地。