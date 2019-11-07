8部门联合印发通知 建立完善青少年控烟长效机制

人民网北京11月7日电（记者 杨迪）为进一步加强青少年控烟工作，营造青少年远离烟草烟雾的良好环境，日前，国家卫生健康委、中宣部、教育部、市场监管总局、广电总局、国家烟草局、共青团中央、全国妇联等8部门联合印发了《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》强调，要切实把做好青少年控烟作为当前控烟工作重点，作为实现“2030年15岁以上人群吸烟率降低到20%”控烟目标的重要举措，筑牢青少年健康成长的安全屏障。

8部门在通知中强调，烟草烟雾对青少年健康危害很大。青少年吸烟会对多个系统特别是呼吸系统和心血管系统产生严重危害。烟草中含有的尼古丁对脑神经有毒害，会造成记忆力减退、精神不振等。尼古丁具有极强的成瘾性，一旦吸烟成瘾，很难戒断。开始吸烟的年龄越早，成年后的吸烟量越大，烟草对其身体造成的危害就越大。

《通知》要求，要抓牢抓实青少年控烟工作，强化青少年控烟宣传引导，严厉查处违法向未成年人销售烟草制品，加大对违法烟草广告的打击力度，加强影视作品中吸烟镜头的审查，全面开展电子烟危害宣传和规范管理，全力推进无烟中小学校建设。

《通知》提出要建立完善青少年控烟长效机制，并作出明确分工安排：卫生健康、宣传、团委、妇联等部门要加强烟草危害特别是电子烟危害宣传教育，引导青少年做自己健康的第一责任人，主动远离烟草危害。

教育部门要加强无烟中小学校建设，强化校园无烟环境，对中小学校园内超市或小卖部售烟、发布烟草广告或变相烟草广告、以烟草品牌或烟草公司命名学校、组织学生参加烟草促销等商业活动进行排查清理，不得把有过度展示吸烟镜头的影视剧推荐给学生观看。

市场监管部门要全面清理烟草广告和变相烟草广告，严肃查处无烟草专卖零售许可证的实体商家违法销售烟草制品，严厉打击网络销售烟草制品。

烟草专卖行政主管部门应当加强烟草行业监管，认真清理查处违法违规销售烟草专卖品、发放烟草专卖零售许可证、发布烟草广告、向未成年售烟等问题。

电影电视剧主管部门要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，最大程度地降低影视明星吸烟镜头对青少年的影响。对于有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。

《通知》最后强调，各地各部门要履行好部门职责，发挥部门优势，加强沟通协作，切实做到预防为主，关卡前移，合力推进青少年控烟工作。国家卫生健康委将联合各部门开展一次青少年控烟专项行动，加快形成多部门齐抓共管、媒体及公众广泛参与监督的常态化机制，为青少年远离烟草烟雾营造良好的社会环境。

相关链接：《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》政策解读