河南读者陆先生问：我今年42岁，手上经常会起水疱，夏天严重些，现在秋冬季节也有，比较痒，还会流水。我上网查了查，说可能是汗疱疹或手癣，请问是什么病？该怎么治？

郑州大学第二附属医院皮肤科主任范团起解答：根据您的表述，有可能是汗疱疹，也有可能是手癣，建议到皮肤科做相关检查如真菌镜检和培养来确诊，然后做针对性治疗。

汗疱疹的引发与精神、病灶感染、局部过敏或刺激、过敏性体质及神经系统功能失调有关；水疱型手癣的致病原因非常明确，就是由于真菌感染造成。两者的治疗方式不同，水疱型手癣的治疗主要为抗真菌，一般外用咪唑类溶液或霜剂，亦可用水杨酸制剂等，重者可口服抗真菌药物，也可选择具有抗真菌作用的中草药治疗。汗疱疹的治疗主要为抗过敏，轻者减少局部刺激，外用一些治疗湿疹、皮炎的药膏；稍重者可配合口服抗组织胺药等。▲