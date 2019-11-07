北京读者王女士问：我今年85岁，有甲减、骨质疏松等疾病，经常摔跤还住过院。这十年来，我对很多事情都很担忧，孩子的工作、孙子的学业，也老担心自己会不会有意外，心情很不好，有时想着想着就哭起来。以前睡不好会吃安眠药，现在就顺其自然，会做让人恐惧、担忧的梦。之前住院期间用量表初测为抑郁症，医生开了抗抑郁药。请问我是抑郁症吗？

北京回龙观医院精神科副主任医师宋崇升解答：抑郁症在老年群体中很常见，尤其是有躯体疾病的。根据您的描述，您的精神心理症状已经挺严重了，请务必到精神专科医院就诊。抑郁症的确诊主要通过医生问诊和相关量表、检查来判断。临床中，如果一个人有兴趣减退、心情压抑、疲劳无力等症状，影响了生活、工作，持续时间超过两周，就可以诊断为抑郁症。

对死亡的恐惧、躯体患有疾病尤其是慢性病、家庭关系不佳、经历亲友的病故等，对老年抑郁症都有影响。不管何种原因，在医生指导下服用抗抑郁药通常是有效的，建议您遵医嘱用药。如果睡眠问题比较突出，也要请医生指导用药，帮助睡眠，不要硬撑。▲