苦尽甘来化橘红，久咳不愈配良药
“我也知道化橘红是好东西，因为老伴喝了一段以后，多年的咳嗽也止住了。但是味道有点苦，她不愿意坚持喝。大夫，能不能搭配点别的？”近日，王老先生找到张仲景国医馆特聘专家、主治中医师邹敏涛，咨询如何调整化橘红的口味。
专家表示，在用化橘红泡水时，可以适当加入蜂蜜。而真正的化橘红口感是“苦尽甘来”。
化橘红名字里虽然有“橘”字，却和橘子没有什么关系。它是化州柚的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。化州柚其貌不扬，结出的果子却大有乾坤：“化州橘红，治痰症如神，消油腻谷食积，醒酒宽中……”这是清朝赵学敏《本草纲目拾遗》中对于化州橘红的记载。古代文献以及医学著作中，类似对化橘红功效描述还有不少。因此早在明清时代，就被列为贡品，又被称为“南方人参”。
从中医的角度来说，化橘红性温，味辛、苦，可以消痰、利气、宽中、散结、散寒发表，有很好的燥湿化痰、理气宽中的作用，适用于胸中痰滞、咳嗽气喘、饮食积滞、呕吐呃逆等问题。
在张仲景大药房，记者看到化橘红的包装盒上，印有广东省非物质文化遗产“化橘红中药文化”传承人的图片。工作人员称，该化橘红除了来源可靠，其炮制工艺也被认证为“广东省岭南中药文化遗产”。
此前，央视播放的纪录片《本草中国》第四集中，重点播出了化橘红这一曾经的皇室贡品，常饮用化橘红能减轻香烟、酒精及废气对人体器官的损害。
专家荐方
○甘橘炖川贝
材料：甘草3g，化橘红9g，川贝10g，瘦肉50g。
做法：药材洗净后加水200ml，隔水蒸炖1小时下盐调味即可。
作用：理气化痰，宣肺止咳。
适用人群：老慢支、季节性咳嗽、慢性咽炎、哮喘等，证属痰浊上扰，表现为咳嗽、痰白黏稠者适宜食用。(记者 魏浩 通讯员 郭巧巧)
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