政企携手提升创新疫苗可及性 智慧接种优化服务“最后一公里”

一个宝宝在2周岁前，至少需要接种18剂疫苗，几乎每个月都要去接种门诊。名目繁多的接种项目和门诊大厅拥挤的人群，常常让家长们感到无所适从。“在未来，我们只要打开APP，即可在线预约支付。到达门诊后，人脸识别自动匹配预约信息、疫苗信息。接种时，电子追溯码会告诉我们，这支疫苗来自哪里、什么时间到过什么地方、保存温度、编号编码等信息。”这是赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平向记者描述的未来“智慧接种”的一个场景。

赛诺菲巴斯德携创新疫苗和智慧化接种方案亮相第二届进博会

众所周知，疫苗为抵御疾病侵袭、延长人类寿命做出了不可磨灭的贡献。接种疫苗也被公认为是当前最经济有效的公共卫生干预措施之一。

疫苗关乎人民生命健康，是国人健康的屏障。几十年来，党和政府通过艰苦努力，建立起覆盖城乡的完善的预防接种服务体系和有力的免疫屏障。多年来，实施免疫规划使我国疾病防控取得了巨大成绩，国产疫苗质量逐步提升并得到世界卫生组织认可，监管体系已覆盖疫苗研发、生产、流通、接种的全周期。

今年以来，国家政策层面对于疫苗的监管趋严，鼓励创新研发的趋势也更为明显。我国首次对疫苗管理进行专门单独立法，对疫苗的研制、生产、流通、接种、监管全生命周期、各个环节制定最严格的管理制度，以保证疫苗质量和供应，规范预防接种，促进疫苗行业发展，保障公众健康，维护公共卫生安全。

国家药监局还起草了《药品注册管理办法（修订草案征求意见稿）》。意见稿中包括临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药、重大传染病用药、疾病防控急需疫苗和创新疫苗等均被纳入加快上市注册范围。在政策层面持续为创新疫苗的研发生产“开绿灯”。

在此背景下，11月6日，中法疫苗创新战略合作协议在人民大会堂正式签署。通过深圳市政府与赛诺菲巴斯德开展的政企合作，加速优质创新疫苗产品引进，探索智慧接种模式、规范化接种门诊与尝试数字健康城市的建设。

张和平表示，深圳一直是中国经济发展的前沿阵地，如今还具备了先行示范区的独特优势，为创新发展提供了更广阔的沃土。此项战略合作将充分发挥双方优势，为进一步提升中国的疾病预防和控制水平做出贡献。

政企携手提升创新疫苗可及性 赋能疫苗行业发展新动能

近年来，随着国家健康战略由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，免疫预防的战略意义愈发凸显。《健康中国行动（2019-2030）》中明确指出，充分认识疫苗对预防疾病的重要作用，积极接种疫苗。

张和平分析说，我国疫苗行业目前呈现“工”字型的特点：一方面，“预防为主”的国家政策导向强烈而具体；另一方面，公众对安全、优质的疫苗“呼声高涨”，市场需求很大。然而，这两者之间，公众对于疫苗价值的认知，疫苗行业的创新、产品和技术等方面还有很多提升空间。

据了解，目前，我国疫苗市场国产创新多联多价疫苗品种相对稀缺，重磅疫苗产品缺乏，与国外差距明显，但在国家政策支持下，创新品种有望加速上市。未来，我国疫苗市场结构的发展方向为疫苗产品的升级和创新，其中包括从单价到多联多价疫苗以及针对从未被满足需求的新兴疫苗。疫苗行业集中度将在严监管下加速提升。

引领和推动疫苗行业的发展，必须以创新为驱动力。“此次战略合作，将探索加速引进国际领先疫苗的新模式，加速一些疫苗创新产品的引进，让中国民众尽早享受到与世界同步的优质疫苗。” 张和平介绍说，合作还包括在深圳推动建设中国首个“一体化数字健康城市”，提升全人群的流感疫苗接种率；打造大数据疾病监测模型，构建疫苗接种效果评估体系，探索疾病负担研究的先进模式。建立疫苗创新中心，展示全球领先的管理模式，提供免疫预防专业培训，打造科普互动平台，为行业新生力量提供创新孵化，赋能疫苗行业发展。搭建疫苗领域国际创新交流平台，探讨全球疫苗科技前沿突破，交流健康数字化创新实践，分享免疫预防行业管理实践，推动疫苗行业发展。

“全场景守护”智慧接种 优化服务“最后一公里”

国家卫健委疾控局局长常继乐在国家卫健委10月30日中国流感防控工作有关情况例行发布会上表示，针对疫苗管理法，社会比较关注的就是疫苗的电子信息化管理、电子可追溯平台系统的建设。今年年底有12个省份正式试点疫苗电子可追溯平台系统建设，明年3月底之前全国实现电子化可追溯信息系统。

建立疫苗信息化追溯体系，不应只是疫苗安全行政监管的手段，还应满足和保障使用者对疫苗信息的知情权和监督权。比如，终端的疫苗接种单位，应当向每支疫苗的使用者提供其全流程的流通信息，同时每只疫苗在打开包装后可根据特殊的图码，由使用人扫码向监管平台进行信息核实，以辨明信息真伪，并有权拒绝使用信息比对有出入的疫苗。如此，通过追溯系统建立疫苗监管与监督双向安全链条，倒逼疫苗各个环节重视安全管理，主动维护疫苗安全底线。

因此，疫苗信息实现可追溯是重建公众对疫苗信心和优化预防接种服务的关键一环，在此语境下，赛诺菲巴斯德联合各方建立智能化管理信息平台，共同推动疫苗全流程智能化管理。

张和平介绍，这种智能化管理正是在基于大数据、云计算、物联网、AI等新技术新应用下的“全场景守护”智慧接种模式和规范化的接种体验，有望优化预防接种服务“最后一公里”。

比如，在提升公众对疫苗的认知和主动预防意识方面，疫苗云平台可以为公众提供专业的在线疫苗知识教育、基于位置（LBS）的疫苗查询等多项便民服务。

为了让接种更省心，打开智慧化预防接种APP，可在线预约支付，减少在门诊取号、缴费等环节的排队等候时间；到达门诊后，通过人脸识别即可自动匹配预约信息、疫苗信息；还有智能提醒功能，避免遗忘或错过接种。

为了让接种更安全，智慧化接种门诊将采用全流程信息化管理，接种时，电子追溯码会告诉接种医生，这支疫苗来自哪里、什么时间到过什么地方、保存温度、编号编码等，从源头保证疫苗安全。人脸识别将协助“三查七对一验证”，降低人为操作失误的风险。接种完成后，智能留观系统会让接种者留观30分钟，留观区还会播放趣味健康宣教视频。

为了让卫生监管更智慧，整个疫苗接种过程中，人、苗信息都将汇总和上传到卫生监管部门，帮助管理部门实现信息共享、智能运用、全程监督，为疾病防控提供大数据支持。

“从接种前怎么能获取相关的疫苗知识、怎么预约、去哪打、打什么等科学有效的信息；到接种过程中，怎么通过电子化、信息化、数字化的集成提高接种的准确性；接种以后，想了解更多的溯源信息，这支苗是怎么生产出来、冷链运输过程的温度、产地批号等；再到接种完后，疼不疼、正常还是不正常、有没有副反应等等，这些都应该是智慧化、规范化的应有之义。” 张和平称。

据了解，赛诺菲巴斯德还将联合中华预防医学会，启动“预防接种服务规范化建设创优项目”，在全国若干个重点区域建设预防接种规范化示范门诊，带动全国预防接种安全管理和服务水平的提升。

“过去20多年来，赛诺菲巴斯德始终致力于为中国民众提供优质的疫苗，推动中国免疫预防事业的发展。” 张和平表示，未来，企业更将携手各级疾控单位、行业协会、医疗信息化企业等合作伙伴，通过数字化创新，不遗余力地推动中国疫苗产业创新，疫苗接种的规范化、智慧化。（崔元苑）