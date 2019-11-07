新研究：人在睡眠时会被“洗脑”

“洗脑”真有科学依据。美国研究人员最新报告说，他们用磁共振成像等技术观察一些志愿者的头部，发现人入睡后脑脊液会有节律地帮助冲洗大脑，清除大脑中的代谢产物。

美国波士顿大学等机构研究人员在新一期美国《科学》杂志上发表论文说，他们招募了13名志愿者，并利用磁共振成像等技术观测这些志愿者睡眠时的脑部活动。结果发现，当人睡着时，大脑的神经元会安静下来，随后血液会从脑部流出，脑脊液随即流入，并且有节律地帮助冲洗大脑。

研究人员说，这可能是首次获得人类睡眠时脑脊液节律性流动的影像。“我们知道神经元存在电波活动已经有一段时间了，”参与研究的波士顿大学生物医学工程助理教授劳拉·刘易斯说，“但是在此之前，我们没意识到脑脊液实际上也有波动。”

这项新研究有望帮助科研人员进一步了解自闭症、阿尔茨海默病等与睡眠问题相关的疾病，以及与年龄相关的大脑损伤等。