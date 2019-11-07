专家提醒：冬季应科学预防水痘 接种疫苗很关键

入冬后，天气寒冷干燥，水痘进入易发季节。专家提醒，应科学预防水痘，易感染人群接种疫苗很关键。

据甘肃省妇幼保健院儿童保健科主任医师何莉介绍，水痘是由水痘病毒感染引起的发热出疹性传染病，潜伏期为12天至21天，平均15天。以发热及成批出现周身性红色斑丘疹、疱疹、痂疹为特征。患者会出现发热、头痛、咽痛、咳嗽、厌食等症状，水痘一般经空气飞沫、接触患者新鲜水疱液或黏膜分泌物等方式传播。

何莉表示，近几年，水痘的发病率呈明显下降趋势。但易发年龄段从原来的5到9岁，扩展到14岁以后。原来没有得过水痘或者只接种过一次水痘疫苗的人群，容易感染水痘，是易感染人群。

专家建议，水痘可防可治，应注意卫生，勤洗手，多通风，尽量避免前往人流密集的公共场所。

“接种水痘疫苗是最有效的水痘预防方法。”何莉说，一旦发现水痘患者，应注意单独静养休息，直至疱疹全部结痂。这期间不宜外出，以避免交叉感染。

何莉建议，既往接种过一针疫苗的学生，3年后可再接种一次。(记者白丽萍)