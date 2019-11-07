孩子尿床家长别不当回事

儿童遗尿症是指5岁及以上的儿童每周至少两次夜间睡眠中不自主排尿，并持续3个月以上。当然如果孩子因为白天“玩疯了”或者运动过度导致疲劳或临睡前饮水过多而偶发遗尿并不属于疾病范畴。

研究表明，儿童遗尿症的患病率非常高，在10岁以下的儿童中受遗尿症影响的人群为5%～10%，其中有2%～3%的患儿甚至持续到青春后期或成年阶段。研究表明，约50%的原发性遗尿症患儿可于3年～4年内发作次数逐渐减少而自愈，但仍有部分患儿会延续至成人期。而继发性遗尿症则必须治疗引起遗尿的全身或局部疾病。

儿童遗尿症分为原发性和继发性因素。原发性有一定的家族遗传性，多因控制排尿的能力迟滞所致。继发性则大多由全身性或泌尿系疾病引起。一般将5岁作为判断儿童遗尿的时间节点，虽带有一定主观性，但其却反映了儿童排尿控制能力的发育程度。

遗尿症可能会引起患儿注意力不集中、焦躁、多动与孤僻等心理异常，若长期得不到改善可能导致人格障碍。继发性遗尿症若未纠正继发性病因，则会有相应疾病对身体的影响及遗尿症对于心理的双重不良影响。

家长应该如何照顾患儿呢？家长不应责备患儿，应该多一些鼓励，减轻孩子对疾病的心理负担，让孩子积极参与到治疗过程中。

养成日间规律排尿( 每日4次～7次 )、睡前排尿的好习惯，部分家长可尝试闹钟唤醒。必要时可采用报警器协助训练或联合去氨加压素治疗。正常小儿2岁～3岁已能控制排尿，建议可从3岁左右开始训练。

避免让孩子食用含茶碱、咖啡因的食物或饮料。晚餐宜早且清淡，少盐、少油。饭后不宜剧烈活动或过度兴奋。

睡前两小时禁止饮水及食用包括粥汤、牛奶、水果、果汁等含水分较多的食品。同时，建议多食用纤维素丰富的食物，每日定时排便，对伴有便秘的患儿应同时积极治疗便秘。