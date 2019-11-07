高龄生娃 母婴风险都很大

近日，山东一位67岁孕妇自然受孕产女的新闻引来热议，据说这是全国自然受孕产子的最高纪录。网友对此纷纷质疑，这是在挑战人类的生理极限，是真的吗？如此高龄真适合产子吗？会有怎样的风险呢？

从医学角度来看，67岁高龄女性受孕的概率几乎为零，冒险生产，母婴的风险都很大。

40岁以上自然受孕率仅为

一般绝经后自然受孕的概率几乎为零。女性在35岁之后，卵巢功能开始下降，受孕的概率只有10％；40岁以上的超高龄产妇自然怀孕的概率只有5％。

绝经后体内激素不足以维持妊娠，而且绝经后卵巢内卵泡已经闭锁了，不排卵了怎么还能怀孕呢？或者有可能67岁还未绝经，卵巢仍有激素分泌还未闭锁，还有怀孕的可能，但这属于小概率事件。

高龄能不能生，双方身体说了算

既然高龄添娃高危因素多，高龄孕妇到底能不能把孩子生下来呢？还是要根据个人身体状况而定。高龄孕产妇孕前不仅要根据自己的状态进行评估，看看自己适不适合生育，同时还要进行男女双方生育能力的评估等。只有这样，高龄的孕妈妈才能做好准备，一起迎接健康的新生命。

高龄孕妇意外怀孕，这个孩子能不能要呢？如果整个孕期平稳，没有必须终止妊娠的指征，那这个孩子可以留下来。但是高龄孕妇，可能要面临一系列的并发症。

高龄夫妻添娃，母婴风险都增加

有些家庭为了凑了一个“好”字，40多岁仍然积极备孕。但是如果孕前已经有基础性疾病，随着年龄的增大，基础性疾病也会增多。再者要看有没有妊娠并发症，高龄孕产妇发生并发症的概率都会增加，风险也会增加，有的还会延续到分娩后，比如高血压、高血糖、肥胖和出血感染等。

在常规检查中，大家容易忽略的往往是最基本的体重和血压检查。不要以为孕期长胖是正常的。除此之外，孕期还要进行一些必要的检查，包括生殖道检查，尤其是有家族病史的，要注意遗传性疾病和慢性疾病。其中慢性疾病中要注意高血压和代谢性疾病，代谢性疾病以糖尿病最为常见。这些高危因素孕前和孕期都要关注。如果之前有不良的孕产史，无论是流产还是出生缺陷，这类孕产妇更要重点关注。

高龄生育不仅会对孕妇身体产生一定影响，也会对宝宝造成一定影响。第一，要注意其大小是否和孕周相符。第二，还涉及降低出生缺陷的问题。目前出生缺陷的概率在5%左右，其中1%是染色体基因遗传的问题，4%是结构的问题。随着年龄不断增加，结构异常以及染色体基因遗传问题都会增加，出生缺陷的发生率会增高。

绝经了还用避孕吗

一般来说，中国女性平均绝经的年龄是49.5岁，大多数人在44岁～54岁就绝经了。绝经后，卵巢内的卵泡已经闭锁了，不排卵了怎么能怀孕呢？正所谓，一朝巢空卵子尽，“姨妈”从此是路人。此时，怀孕的概率也就非常小了，但不排除非常小概率事件的发生。需要注意的是，围绝经期即卵巢功能衰退到绝经后1年的时间，此时也有怀孕的可能，因此需要注意避孕。如果月经永久停止，即卵巢活动停止，周期变化活动的停止，一般是不会怀孕的，此时就不需要避孕了。（刘敏 程守勤整理）