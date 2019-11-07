做到四点 泌尿系结石少复发

患者临床表现多样

现如今，受泌尿系统结石疾病困扰的人群越来越庞大，其中尤以中青年患者最为常见，发病年龄高峰在25岁~40岁。肾与输尿管结石多发于20~40岁的青壮年，约占70%。膀胱和尿道结石大多集中在10岁以下的儿童和50岁以上的老年人身上。一部分病人对该病认识不足，以致反复发作、反复感染、反复就诊。

泌尿系结石是常见的泌尿外科疾病之一，包括肾结石、输尿管结石、膀胱结石及尿道结石。按尿路结石所在部位，基本可分为上尿路结石和下尿路结石，上尿路结石是指肾和输尿管结石，下尿路结石包括膀胱结石和尿道结石。临床表现因结石所在部位不同而有异，其中肾与输尿管结石为肾绞痛与血尿，在结石引起绞痛发作以前，病人没任何感觉，而是由于某种诱因，如剧烈运动、劳动、长途乘车等，突然出现一侧腰部剧烈绞痛，并向下腹及会阴部放射，伴有腹胀、恶心、呕吐、程度不同的血尿。膀胱结石主要表现为尿路梗阻、排尿困难和排尿疼痛等症状。

发病原因极为复杂

泌尿系结石的病因极为复杂，尿中凝聚结石晶体的盐类呈饱和状态、抑制晶体形成物质匮乏，以及核基质的存在是导致结石发生的主要“幕后推手”。结石成分有草酸钙、磷酸钙和磷酸镁铵等，其中八成以上是草酸钙。饮食、生活环境、精神、性别、遗传等因素，均可能成为结石的诱因。

随着我国人民生活水平的逐步提高，人们的饮食与生活模式发生了显著变化，吃得好而运动少，造成脂肪过量储存、糖分增高、蛋白质超标及草酸积存过多，极易使尿中晶体物质浓度升高或溶解度降低，呈过饱和状态，析出结晶体并在局部生长、聚集，最终形成结石。此外，天气炎热、出汗多、尿液浓缩及饮食中含有过多的矿物质成分如草酸盐、尿酸盐等，均易助推结石的产生。

治疗同时要防复发

诊断泌尿系结石最常用的方法是B超检查，能够发现0.3毫米以上的结石。技术熟练的医务人员可以借助B超锁定全泌尿系的结石，并且直观、方便、无创伤。X线腹平片也能看到大部分的泌尿系结石。CT的诊断结果准确率最高，但费用偏高。

当前，对泌尿系结石的治疗，主要有非手术疗法、体外冲击波碎石和手术干预等。前者包括适当跳跃活动、调节尿pH值、对症用药；中者是借助冲击波聚焦后从外部击碎体内的结石，使之随尿液排出体外；后者是对体外冲击波效果欠佳或结石梗阻、肾积水严重，合并输尿管狭窄等适合采取的外科方法，手术方式包含输尿管镜取石、经皮肾镜碎石取石术、腹腔镜切开取石术、开放手术等。

在采取上述手段治疗泌尿系统结石的同时，患者日常生活中还需要注意以下四点。

一是大量饮水：无论罹患的结石属于哪一类，重要的预防之道是提高水分的摄取量。水能稀释尿液，并防止高浓度的盐类及矿物质聚积成结石。合适的饮水量是达到一天排2升的尿液，才算足够。尤其是睡前及半夜饮水，效果更好。若是当地水源含钙量较高的话，应注意先软化后再饮用。

二是勿吃富含草酸盐的食物：大约八成以上的结石属于草酸钙结石，因而应限量摄取富含草酸的食物，如豆类、甜菜、芹菜、巧克力、葡萄、青椒、香菜、菠菜、草莓及甘蓝菜科的蔬菜。也要避免摄入酒精、咖啡因、茶、巧克力、无花果干、羊肉、核果、青椒、罂粟子等。

三是多活动：喜静懒动的人容易使钙质淤积在血液中，而运动能帮助钙质流向骨骼。勿整天坐等结石的形成，应该到户外走走或做做运动。

四是多吃含维生素A的食物：维生素A有助于阻碍结石复发。健康的成年人一天需摄取5000单位的维生素A。胡萝卜和绿花椰菜、杏果、香瓜、南瓜、牛肝等均含大量的维生素A，适合经常食用。（衣晓峰整理）