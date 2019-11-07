秋冬要养肺 多做呼吸操

秋冬季节是呼吸系统疾病高发期，高发的呼吸系统疾病包括感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎的急性发作、肺炎等。秋冬季为什么会成为呼吸道疾病的高发期呢？

温度低是一方面，温差变化大是更主要的原因。严格上来说，寒冷并不会直接导致这些疾病。但由于天气突然变冷，很多人没有注意到季节的转化，不注意添衣保暖等而受凉，加上免疫力比较差，就容易发生呼吸道感染，进而诱发如支气管哮喘、急性支气管炎等各种呼吸道疾病。中医讲肺主气，司呼吸，开窍于鼻，外合皮毛，职司卫外，为人身之藩篱。故外邪从口鼻、皮毛入侵，每多首先犯肺，以致肺主宣降功能不利，气逆于上而为咳，升降失常则为喘。

呼吸操可以改善呼吸系统疾病患者的胸闷气短、呼吸困难、喘息等症状，实现对体内气息的调整和出入，改善人体脏腑机能，从而提高机体免疫力。临床研究发现，呼吸操有明显恢复肺功能的作用。

呼吸操共有七节，具体方法如下：

缩唇呼吸

目的：防止呼气时小气道陷闭狭窄，以利肺泡内气体的排出。

方法：吸气时用鼻，呼气时缩唇轻闭，慢慢呼出气体，嘴呈口哨状。

腹式呼吸

目的：增强膈肌力量，减低气道阻力，提高潮气量，改善缺氧和二氧化碳潴留。

方法：右手放在腹部肚脐，左手放在胸部。吸气时，最大限度地向外扩张腹部，胸部保持不动。呼气时，最大限度向内收缩腹部，胸部保持不动。

屏气呼吸

目的：延长肺内氧气和二氧化碳交换时间，使更多的氧气进入血液。

方法：吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向右转头，呼气。吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向左转头，呼气。

伸展呼吸

目的：增加肺功能，解除肩颈酸痛。

方法：两臂伸直，向前、向上逐渐高举过头，同时深吸气；然后两臂合拢，身体前倾，同时深呼气。（注意：尽量用腹式呼吸。）

按揉迎香

目的：缓解鼻炎、牙痛及感冒。

方法：两手拇指屈曲，用第一指关节按摩迎香穴（迎香穴在鼻翼外缘中点旁开，当鼻唇沟中）。

推按风池

目的：缓解头痛、颈部酸痛及落枕。

方法：手掌伸开，分别用小指关节的侧面或小鱼际处推按同侧枕后风池穴（风池穴在头额后面大筋的两旁与耳垂平行处），俗称赶大筋，以达酸痛感为度。

胸部叩击

目的：借助叩击产生的振动和重力作用，使滞留在气道内的分泌物排出。

方法：叩击者两手手指弯曲并拢，使掌侧呈杯状，以手腕力量有节律地叩击胸壁。

呼吸操以立位姿势为主，部分动作也可取坐位和卧位姿势，宜根据身体状况量力而行。肺功能较差的老人不要急于求成，贵在坚持，每天练习1次~2次即可。呼吸操要注重呼吸深度和呼吸量，提高呼吸效率。通过持之以恒的呼吸操锻炼，可提升肺功能，改善肺部疾病症状。此外，该操还能有效放松紧绷的神经，舒缓焦虑心情，减轻失眠症状。