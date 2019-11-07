秋冬要养肺 多做呼吸操
河北省中医院呼吸科 谷红霞 耿立梅
秋冬季节是呼吸系统疾病高发期，高发的呼吸系统疾病包括感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎的急性发作、肺炎等。秋冬季为什么会成为呼吸道疾病的高发期呢？
温度低是一方面，温差变化大是更主要的原因。严格上来说，寒冷并不会直接导致这些疾病。但由于天气突然变冷，很多人没有注意到季节的转化，不注意添衣保暖等而受凉，加上免疫力比较差，就容易发生呼吸道感染，进而诱发如支气管哮喘、急性支气管炎等各种呼吸道疾病。中医讲肺主气，司呼吸，开窍于鼻，外合皮毛，职司卫外，为人身之藩篱。故外邪从口鼻、皮毛入侵，每多首先犯肺，以致肺主宣降功能不利，气逆于上而为咳，升降失常则为喘。
呼吸操可以改善呼吸系统疾病患者的胸闷气短、呼吸困难、喘息等症状，实现对体内气息的调整和出入，改善人体脏腑机能，从而提高机体免疫力。临床研究发现，呼吸操有明显恢复肺功能的作用。
呼吸操共有七节，具体方法如下：
缩唇呼吸
目的：防止呼气时小气道陷闭狭窄，以利肺泡内气体的排出。
方法：吸气时用鼻，呼气时缩唇轻闭，慢慢呼出气体，嘴呈口哨状。
腹式呼吸
目的：增强膈肌力量，减低气道阻力，提高潮气量，改善缺氧和二氧化碳潴留。
方法：右手放在腹部肚脐，左手放在胸部。吸气时，最大限度地向外扩张腹部，胸部保持不动。呼气时，最大限度向内收缩腹部，胸部保持不动。
屏气呼吸
目的：延长肺内氧气和二氧化碳交换时间，使更多的氧气进入血液。
方法：吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向右转头，呼气。吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向左转头，呼气。
伸展呼吸
目的：增加肺功能，解除肩颈酸痛。
方法：两臂伸直，向前、向上逐渐高举过头，同时深吸气；然后两臂合拢，身体前倾，同时深呼气。（注意：尽量用腹式呼吸。）
按揉迎香
目的：缓解鼻炎、牙痛及感冒。
方法：两手拇指屈曲，用第一指关节按摩迎香穴（迎香穴在鼻翼外缘中点旁开，当鼻唇沟中）。
推按风池
目的：缓解头痛、颈部酸痛及落枕。
方法：手掌伸开，分别用小指关节的侧面或小鱼际处推按同侧枕后风池穴（风池穴在头额后面大筋的两旁与耳垂平行处），俗称赶大筋，以达酸痛感为度。
胸部叩击
目的：借助叩击产生的振动和重力作用，使滞留在气道内的分泌物排出。
方法：叩击者两手手指弯曲并拢，使掌侧呈杯状，以手腕力量有节律地叩击胸壁。
呼吸操以立位姿势为主，部分动作也可取坐位和卧位姿势，宜根据身体状况量力而行。肺功能较差的老人不要急于求成，贵在坚持，每天练习1次~2次即可。呼吸操要注重呼吸深度和呼吸量，提高呼吸效率。通过持之以恒的呼吸操锻炼，可提升肺功能，改善肺部疾病症状。此外，该操还能有效放松紧绷的神经，舒缓焦虑心情，减轻失眠症状。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn