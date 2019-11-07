退烧贴不仅降温还能醒脑？专家：高烧要及时就医

目前，孩子发烧后，不少家长会选择网购“退烧贴”给孩子降温，或是平时家中也常备退烧贴，以备不时之需。对此，有家长称，退烧贴可以帮助孩子降温，让孩子更舒服些，但也有家长对退烧贴的作用提出疑问，认为没有太大作用。

一名2岁孩子的家长王女士对北京青年报记者称，此前看到朋友家孩子退烧时会用退烧贴，觉得效果还不错，所以她也在网上买了两盒预备着，如果自家孩子发烧，来给孩子用，缓解症状。

但与此同时，也有网友以及家长对退烧贴的效果提出疑问。一位新手妈妈刘女士对北青报记者称，她家孩子刚满1岁，孩子之前一次发烧时也用过退烧贴，但觉得没什么用，

11月5日，北青报记者在网上搜索看到，有商家宣称采用了进口原料，可以快速降温，粘贴牢固。此外，也有商家宣称，退烧贴还可以“提神醒脑”。有商家对北青报记者称，退烧贴采用的是物理降温方式，可以辅助退烧。除了退烧用以外，商家称还可以应用在开车疲劳犯困时、工作烦躁时、考试复习头晕时等。此外，也有商家提醒表示，退烧贴在有效降温时间内可使体温降低1-2度，但只是物理降温，如果高热不退需要到医院就诊。

对于退烧贴的效用，11月5日，北青报记者咨询了江苏省人民医院儿科医生金蕊。金蕊称，退烧贴具有部分辅助降温的作用，在发烧时给孩子使用，可以让宝宝感觉更舒服一些。

但金蕊也称，对于有商家宣称可以提神醒脑的作用，则有夸大疗效的嫌疑，“其实可能就是贴上去会觉得凉快舒服一些”。

金蕊提醒称，家长不能完全相信退烧贴的作用，如果遇到发烧超过38.5度以上的情况，还是需要使用退热药来降温。

文/本报记者 郭琳琳