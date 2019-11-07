全国超半数儿童青少年近视

教育部11月5日举行新闻通气会，介绍中小学健康促进行动有关情况。会上通报的数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中6岁儿童、小学生、初中生、高中生近视率分别为14.5%、36.0%、71.6%、81.0%。教育部将尽快公布2018年到2019年各省份的近视数据，看有多少省份完成了近视率下降0.5%到1%的目标任务。

自去年8月教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》后，一年以来，教育部、卫健委与各省区市政府签订了近视防控责任书，明确职责任务。

教育部等九部门还印发了中小学生减负措施“三十条”，从源头落实近视防控。推动学校科学规范指导学生使用信息技术产品，控制使用时长。控制家庭作业量、考试次数，减少教学电子产品使用，增加学生户外运动和睡眠休息时间。推动地方和学校落实学生每天1小时校内体育活动，引导学生每天放学后进行1—2小时户外活动。30所高校增设眼视光医学等学科和专业。69所高职院校设置眼视光技术专业点，招生4800余人。设立40余项青少年视力健康研究课题，加强眼科学等国家重点实验室建设。2019年新增全国近视防控工作专项经费1680万元。

教育部表示，下一步将切实凝聚政府、校长、老师、学生、家长、医疗卫生机构的力量和智慧，抓住学校这个近视防控“主阵地”，持续防控，研究借鉴近视防控方面的国际经验和有效管用的方法手段。今年底将进行全国近视防控工作评议考核，并尽快公布2018年到2019年各省份的近视数据，看有多少省份完成了近视率下降0.5%到1%的目标任务，多少省份还没有完成。

通气会上，针对近期一些地方家长提出的“学校减负导致课外班抢位”的说法，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，“减负”是减去强化应试、机械刷题、校外超前超标培训等不合理负担。“把这些减下去之后，还要优化教学，进一步提高学校教学质量，在单位时间里提高教育效率。”王登峰强调，推进中小学生减负要把握减负定位，同时通过家校协同，引导家长树立科学育儿观，理性帮助孩子设定人生目标。（记者 雷嘉）