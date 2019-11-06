中国老年学和老年医学学会2019年学术大会在京举行

2019年11月2日，中国老年学和老年医学学会2019年学术大会（以下简称“大会”）在北京国家会议中心举行。本届大会围绕“积极应对人口老龄化，促进老年健康，推动老有所为”的主题，展开交流和讨论。

大会开幕式

第十三届全国政协副主席辜胜阻；老年学奠基者、中国人民大学荣誉一级教授邬沧萍；中国社科院老年研究会会长熊必俊；国家卫生健康委老龄健康司监察专员王谦；全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶；山东省卫生健康委党组成员、副主任马立新；北京市卫健委党委委员、老龄办常务副主任王小娥；江苏省卫生健康委二级巡视员、老龄办常务副主任邱泽森；广西自治区贺州市市委常委、宣传部部长、副市长朱东；河北省唐山市政协副主席胡万宁；中国老龄事业发展基金会理事长于建伟；中国老年大学协会常务副会长刁海峰；中国老年学和老年医学学会会长刘维林，副会长姚远、谷晓红、高国兰、高和、袁昕、韩布新、黄福水、王楠等领导嘉宾，以及来自全国各地的老年学学会、科研院校、涉老机构和企业、学会分支机构等单位的嘉宾和媒体代表等千余人出席大会。

辜胜阻副主席首先就目前我国老龄化正面临的：老年人基数大、比值高、增速快，尤其是需要特别照顾的失能、高龄、三无、空巢人群的绝对数量高，以及“未富先老”、“未备先老”等鲜明的特色国情内容做了主旨报告，并就加快推进新时代老龄化社会治理等问题，提出了六大对策思考。

中国老年学和老年医学学会会长、健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员刘维林进行大会致辞，他讲到：“时逢新中国成立70周年，中国进入老龄化社会20年，健康中国行动2019年至2030颁布并实施。学会作为国家一级社会团体，作为专门研究老龄问题的智库，将着眼人口老龄化发展大事，着力探索我国人口老龄化社会发展的规律和特点，为实现健康老龄化提供更多的理论武器，智力支持，多出有质量的研究成果，多搭有内容的交流平台，多办有影响的社会活动，多提有建设性的解决方案。刘会长同时指出，健康中国战略重在实施，老龄健康促进重在行动。大会在去年设立的政策论坛、院士论坛、智库专家论坛、专业论坛之外，今年新设立了实践论坛，旨在从理论和实践结合上交流地方政府，促进老年健康，推进医养结合的政策创新、模式构建，经验做法，为全国各地学习借鉴提供样本，发挥辐射引领和影响带动作用。”

国家卫生健康委老龄健康司监察专员王谦在致辞中指出，党中央国务院高度重视老龄健康，健康老龄化已经纳入健康中国战略。国家卫健委正在积极组织实施老年健康促进行动，包括面向老年人普及膳食营养、体育锻炼、定期检查、健康管理、心理健康、合理用药等知识，落实国家基本公共卫生服务项目，免费为65岁老年人进行健康体检、健康指导和慢病综合干预。今年以来，国家卫健委联合相关部门出台了一系列文件，深入推进医养结合发展，完善老年健康服务体系，努力满足老年人日益增长的健康服务需求。

97岁高龄的老年学奠基者、中国人民大学荣誉一级教授邬沧萍和93岁高龄的中国社科院老年研究会会长熊必俊应邀出席大会开幕式并就聚焦老年健康、应对老龄化挑战、老有所为等内容做了主旨演讲。

《新时代积极应对人口老龄化发展报告2019?老龄健康》和《老年价值论》也于开幕式正式发布。《新时代积极应对人口老龄化发展报告2019?老龄健康》一书重点聚焦人口老龄化新国情背景下老龄健康的新形势、新政策、新挑战与新思路，并特别强调以创新老龄社会公共治理的视角提出新时代提升老龄健康水平的总体思路与战略选择。据了解，《老年价值论》是邬沧萍教授的新作，该书在积极应对老龄化，推动老有所为方面具有重要的现实意义和实用价值。

在政策论坛和实践论坛环节，来自国家卫健委、全国老龄办、国家发改委、国家民政部、国务院参事室以及北京医院、山东省卫健委、江苏省卫健委等领导、专家出席并逐一发言，就如何应对人口老龄化，发展老龄产业，推进医养结合和发展养老护理员以及如何应对实践中国人口老龄化的挑战和注重精神关爱等话题做了深入探讨和交流。同时，部分与会领导嘉宾进行了专题对话。

最后，国家卫生健康委老龄健康司监察专员王谦对大会全天内容做了精彩的点评并同时强调：“希望学会继续围绕积极应对人口老龄化，特别是推进健康老龄化面临的重大理论和实践问题，有效整合老龄社会学、老年医学、老年管理学等多学科的资源，积极发挥专家队伍强大学术地位超脱的优势，开展跨学科、多层次研究，为参与决策、服务政府，提供更多的智力支持，体现有担当，有作为的社会组织作用。”

据悉， 学会大会为期间4天，同期举行的还有院士论坛、智库论坛以及由学会直属分支机构举办的16个专业学科分论坛。形式多样、亮点众多的大会内容吸引了线上线下5万多人次参与和关注。